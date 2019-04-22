شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف سبب ارتباط السمنة بمقاومة الأنسولين وضعف الإدراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من العلماء الأمريكيون أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى كسر حاجز الدم فى الدماغ مما يؤدى إلى مشاكل في التعلم والذاكرة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون أن النشاط المزمن لمستقبلات “Adora2a” على الخلايا البطانية في دماغنا يمكن أن تسمح لعوامل من الدم بالدخول إلى المخ وتؤثرعلى وظيفة الخلايا العصبية لدينا.

وأظهر علماء كلية جورجيا الطبية الآن أنه عندما يحجبون مستقبلات “Adora2a” في نموذج للسمنة التي يسببها النظام الغذائي ، يتم الحفاظ على وظيفة الحاجز المهمة.

وقال الدكتور "أليكسيس سترانهان"، عالم الأعصاب في قسم MCG للعلوم العصبية والطب التجديدي في جامعة أوجوستا: "نحن نعلم أن السمنة ومقاومة الأنسولين تحطمان حاجز دماغ الدم في البشر والنماذج الحيوانية".

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وتابع "سترانهان" إن المشكلات العصبية تنشأ مع التنشيط المزمن لتلك المستقبلات، خاصة في الدماغ ، وهو ما يحدث بسبب زيادة مستوى السمنة.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري لديهم معدلات أعلى من الضعف الإدراكي مع تقدمهم في العمر ومعظم التغييرات الهيكلية ذات الصلة بمنطقة "الحصين"، وهو مركز التعلم والذاكرة.

وأضاف الباحثون ان الدهون مصدر للالتهاب وهناك أدلة على أن تقليل الالتهابات المزمنة في الدماغ يساعد على منع فقدان الذاكرة المرتبطة بالسمنة.