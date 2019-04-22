احرصي على تناول البندق في رمضان!!!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 أبريل 2019 01:37 مساءً - نلاحظ انتشار المكسرات في الوقت الحالي، فقد يقبل الكثير على شرائها قبل رمضان لإعداد أحلى أصناف الطعام والحلويات بها وبالأخص البندق.

تحظي ثمرة البندق بالعديد من الفوائد الغذائية للمرأة خاصة، فهي تأتي من شجرة Corylus. البندق، المعروف أيضًا باسم filberts، الغني بالبروتين والدهون والفيتامينات والمعادن التي تفيد الصحة إلى حد كبير، ويكثر بعض السيدات من استخدامات البندق في رمضان لإعداد أحلى الأصناف والأطباق، الدكتورة هند مأمون توضح أهمية وفوائد تناول البندق والتي تتمثل فيما يلي.

1. تقليل خطر السمنة:

يساعد في إنقاص الوزن؛ لأنه يتميز بزيادة التمثيل الغذائي التي تعني زيادة في معدل حرق السعرات الحرارية وتحويلها إلى طاقة.

2. تعزيز صحة القلب:

البندق مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 9 الدهنية التي تساهم في زيادة الكوليسترول الجيد وانخفاض الكوليسترول السيئ. يساعد هذا في منع تراكم البلاك في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب الأخرى.

3. يمنع الإصابة بالسرطان:

يعتبر البندق أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامينE، وهو من مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تحمي من تلف الخلايا الذي يرتبط بالسرطان؛ للحصول على معظم مضادات الأكسدة من البندق.

4. إدارة مرض السكري:

يمكن أن تساعد البندق في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

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5. انخفاض الالتهاب:

البندق يحمل خصائص مضادة للالتهابات بسبب ارتفاع تركيز الدهون الصحية فيها لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة .

6. زيادة صحة الدماغ:

يُعتبر البندق غذاءً خارقًا يعزز الدماغ؛ لأنه غني بفيتامين E والمنغنيز والنحاس والفولات. يقال إن فيتامين (هـ) والمغنيسيوم يلعبان دوراً رئيسياً في الوظيفة الإدراكية ويقللان من خطر الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض ألزهايمر وشلل الرعاش .

7. تعزيز صحة العظام:

الكالسيوم والمغنيسيوم في البندق يساهمان في صحة العظام ويقويانها؛ لأنهما يحسنان من كثافة المعادن في العظام ويقللان من فرص هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

.8 منع الإمساك:

يحتوي البندق على نسبة عالية من الألياف، كما أن تناوله بكميات كبيرة يعزز حركة الأمعاء بانتظام ويساعد على منع الإمساك.