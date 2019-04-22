كمية الاحتياجات الغذائية من الكالسيوم للشخص البالغ

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يعتبر الكالسيوم من أهم الأشياء والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان سواء للكبار أو الصغار وهو من اهم الاشياء التي تساعد في بناء الأسنان والعظام وهي التي تجعله قوي وهو يعتبر ضروري لجميع أجهزة الجسم الأخرى ويتم أيضاً أمتصاصه بمساعدة العديد من العناصر الأخرى وهي مثل الفيتامينات مثل فيتامين D .

وسوف نقدم لكم خلال السطور القادمة عن الأحتياجات الغذائية من الكالسيوم للشخص البالغ وأيضاً المصادر الذي تساعد في الحصول عليه، وهذا حيث أن الكالسيوم يعتبر من أهم الأشياء التي تساعد في تكوين الجسم بشكل كامل لأنها تعمل على تقوية الأسنان والعظام لذا لابد من تناوله دائماً.

الاحتياجات الغذائية من الكالسيوم للشخص البالغ

الفتاة أثناء مرحلة المراهق تحتاج من 1000 جرام إلى 1300 جرام من الكالسيوم بشكل يومي.

المرأة التي يتعدى عمرة الـ45 عاماً تحتاج إلى 1500 مليجرام من الكالسيوم وهذا يكون بصورة يومية منتظمة.

أما عن المرأة في فترتي الحمل والرضاعة وهي التي تحتاج من 1300 إلى 2000 مليجرام وهذا بما يساوي جرامين من الكالسيوم وهو يكون بشكل يومي.

والرجل يحتاج إلى 1000 مليجرام من الكالسيوم وهذا يكون بشكل يوم.

وأيضاً أشعة الشمس ستوفر فيها بشكل كافي في جميع البلاد العربية فيتامين D وهو الذي يتم اكتسابه من خلال الجلد وهذا ما يساعد في امتصاص الكالسيوم إلى أن الكثير من النساء المصابين بضعف وترقق في العظام هذا يساعد في اكتساب الكالسيوم المفيد للقدمين والعظام.

الاحتياجات الغذائية من الكالسيوم إلى الشخص البالغ من الأطعمة

واحد كوب من الحليب ولابد وأن يكون كامل الدسم وهو الذي يحتوي على حوالي 291 ملجرام من الكالسيوم.

واحد كوب من الحليب ويكون قليل الدسم وهو الذي يحتوي على 452 ملجرام من الكالسيوم.

أوقية من الجبن الشيدر وهو الكامل الدسم والذي يحتوي على حوالي 204 ملجرام من الكالسيوم.

واحد طبق من نبات السبانخ وهي التي تحتوي حوالي 540 ملجرام من الكالسيوم.

وأيضاً الكالسيوم يتوافر في جميع مشتقات الحليب ولبن الماعز والبيض وفول الصويا والعديد من المأكولات البحرية وهي مثل السردين، وأيضاً السلمون.

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كما أن المكسرات وهي مثل الكاجو واللوز والعديد من الخضروات وهي ذات الأوراق الداكنة وهي مثل الجرجير والبقدونس وهذا بالإضافة إلى الفلفل والأسباراجوس والكرفس والبروكلي والبرقوق والشوفان والتفاح وغيرها من الخضروات الأخرى.

احتياجات الطفل إلى الكالسيوم

الحليب ومنتجات الألبان تعتبر من أهم وأكثر المصادر المليئة بالكالسيوم ولابد من الأهتمام بتناول الطفل للحليب.

الطفل الذي يقل عمره عن عام حيث أن الرضاعة الطبيعية أو حليب الأطفال يعتبر من أهم المصادر الأساسية الخاصة بتغذية الطفل وهذا حيث أنه لا يمكن أعطاؤه في هذا السن وذلك خوفاً من حساسية الألبان وهذا حيث أن الرضاعة الطبيعية أو الصناعية وهي التي تكون كافية لجميع الأطفال ويكون أحتياج الطفل بدءاً من سن شهرين إلى فيتامين د وهو من الفيتامينات الهامة التي تقي من الإصابة بنقص الكالسيوم.

أما عن الأطفال من عمر سنة إلى سنتين يكون عامه الأول وهو الذي يبدأ في تناول الحليب الكامل الدسم وهذا ليكون مصدر جيد ومفيد للكالسيوم وهذا بالإضافة إلى الدهون التي توجد به وهي التي تكون ضرورية لنمو وتطور الدماغ عنده.

الطفل أكبر من 2 سنة أغلب الأطفال في هذا السن وهو يكون مناسب لهم الحليب القليل أو الخالي من الدسم.

وفي الطبيعي أن كمية الكالسيوم التي توجد في الحليب ولا تختلف بين الحليب الكامل الدسم أو القليل أو الخالي من الدسم وينصح جميع الأطباء بتناول الأطفال من 2 إلى 8 سنوات ويجب أن يتم تناول 2 كوب من الحليب يومياً 473 مليلتر وجميع الأطفال الأكبر من 9 سنوات وينصح بأن يتم تناول ثلاث أكواب من الحليب يومياً 710 مليلتر.

أهمية الكالسيوم لصحة الجسم بشكل عام

يعتبر الكالسيوم معدن هام وضروري لبناء وتقوية العظام والأسنان وهذا بجانب الحفاظ على صحة اللثة.

الكالسيوم من الأشياء الضرورية التي تساعد في تنظيم دقات القلب وانتقال جميع الإشارات العصبية.

يعتبر الكالسيوم من أهم الأشياء الهامة التي تعمل على خفض الكوليسترول في الدم وأيضاً بالتالي هو يساعد في الوقاية من مشاكل القلب وأمراض الأوعية الدموية.

يساعد بشكل هام في نمو العضلات ومنع الشد العضلي.

الكالسيوم له دور كبير وهام جداً في عملية تجلط الدم.

هو من الأشياء الضرورية التي تساعد في مد الجسم بالطاقة الهامة واللازمة له.

يساعد في دخول في تركيب البروتين الخاص بالحمض RNA وDNA وهو أيضاً يساعد في تحفيز النشاط الخاص بالعديد من الإنزيمات منها Lipase وهو الذي يكون من خلاله تحليل الدهون التي توجد في الأمعاء وهي التي تسهل على الجسم امتصاصها.

الكالسيوم يعتبر من الأشياء الهامة والمفيدة جداً لصحة العظام ويحافظ على نضارة البشرة والشعر من التساقط.