حزام كريم الجبنة البيضاء والملح الخشن أفضل طريقة للتخسيس وحرق الدهون

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تحتاج الكثير من النساء إلى حرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من أجسامهن وخصوصاً البطن والأوراك والأرداف والخاصرة. ولهذا يلجأن إلى طرق مختلفة أهمها اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لكن يمكن أيضاً اتباع طرق أخرى سهلة التطبيق وسريعة المفعول. ومنها أحزمة التخسيس الحارقة للدهون مثل حزام كريم الجبنة البيضاء والملح الخشن.
حزام كريم الجبنة البيضاء والملح الخشن لنسف الدهون
لنحت الجسم وخسارة الدهون واستعادة الرشاقة يمكن تحضير هذا الكريم من خلال مكونات سهلة المنال: جبنة بيضاء تحتوي على نسبة 40% من المواد الدسمة، ملح خشن، حزام من النايلون المخصّص لحفظ الطعام والقليل من زيت تدليك طبيعي مثل زيت اللوز الحلو.
وبعد ذلك يجب القيام بهذه الخطوات: تُمزج مقادير متساوية من الجبنة البيضاء والملح الخشن (5 ملاعق طعام من كل مكوّن في حال كانت المنطقة المستهدفة هي الأوراك).
يمدّ المزيج على المنطقة التي تتراكم فيها الدهون مثل البطن والفخذين والأوراق والخاصرتين... تلف المنطقة بالنايلون المخصّص لحفظ الطعام جيداً. وبعد ذلك يمكن التمدّد تحت غطاء دافئ لمدة 25 دقيقة. ومع انتهاء هذه المدة يزال الحزام بالماء الفاتر ثم بالماء البارد للحصول على نتيجة فعالة جداً.
ويمكن إنهاء هذه العملية بالتدليك عن طريق العجن اللطيف والترتبيت باستخدام زيت طبيعي. وينصح بتطبيق هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعياً مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. فهذا لا يسبب خسارة الوزن فقط، بل يساعد على شدّ البشرة ومنحها النعومة وخصوصاً في مناطق البطن والفخذين والأوراك. فالملح الخشن يساعد على منع احتباس الماء في الجسم. أما الجبنة البيضاء فتمتص الدهون التي يختزنها، ما يساعد على نحت القوام وخسارة الوزن واستعادة الرشاقة.
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