شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى الأسنان عند الأطفال.. كيف تعرف الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينغمس الأطفال فى الحلويات فى كثير من الأحيان بصورة كبيرة، مما قد يؤثر على أسنانهم فى نواحٍ عديدة، لذا فإن معرفة أعراض إصابة أسنان الأطفال بعدوى وطرق الوقاية منها أمر مهم للحفاظ على باقى أسنانهم عند بزوغها.

عدوى الأسنان يمكن أن تؤثر على كل من البالغين والأطفال، ولكن هناك أسباب مختلفة ومضاعفات لتسوس الأسنان عند الأطفال تختلف عن الكبار، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" قد تشمل وجود عدوى بالأسنان الألم وصعوبة الأكل والشرب، وظهور تجاويف بالأسنان وتسوسها.



عدوى الأسنان عند الأطفال

وجع الأسنان.

تغير فى لون السن.

الشعور بألم أثناء الأكل أو شرب شيء ما.

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رائحة الفم الكريهة.

الشعور بطعم مر فى الفم.

فقدان الوزن عن غير قصد.

الحمى.

هذه الأعراض يمكن أن تساعد على تحديد عدوى الأسنان عند الأطفال، وإذا لاحظت مثل هذه الأعراض فيجب عليك زيارة طبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن لأن عادات الأكل السيئة ليست هى السبب الوحيد وراء تسوس الأسنان عند الأطفال، ولكن يمكن أن يكون أيضًا أحد الأعراض المبكرة لبعض الأمراض الخطيرة أيضًا.



الوقاية من عدوى الأسنان عند الأطفال

تتمثل فرص الإصابة بعدوى الأسنان فى الأطفال فى تناول الأشياء التى تحتوى على الكثير من السكر، خلال السنوات الأولى من حياة الطفل، من المهم للغاية الاهتمام بصحة أسنان طفلك من أجل التطوير السليم للأسنان مدى الحياة، لذلك يجب عليك اتباع بعض الخطوات لمنع مشاكل الأسنان عند الأطفال.