النجمات العالميات يتألقن بأجدد صيحات الموضة الربيعية

تألقت النجمات العالميات هذا الأسبوع بموضة ربيعية ومريحة، مع التوجّه الى اختيار البدلات الواسعة والفساتين الملفتة للنظر التي تظهر مواكبتهن لأجدد صيحات الموضة الساحرة، سواء خلال اختيارهن القطع المقلمة أو المزخرفة.

انطلاقاً من هنا، اخترنا لك بالصور أجمل تصاميم النجمات العالميات هذا الأسبوع، لتشاهدي أناقتهن وتألقهن بأجدد صيحات الموضة المختارة.

فساتين مطبّعة وواسعة

سحرتنا الجميلة جوليان مور ‏Julianne Moore‏ بفستان مزخرف مع أكمام الكشكش من Chanel. كما تألقت كيندال جينر ‏Kendall Jenner‏ بموضة‎ ‎الفستان القصير بنقشات الحيوان من دار Christopher Kane، ولم تتخلى الجميلة سيارا CIARA عن الفستان الميدي العصري مع الزخرفات الملونة والخطوط الهندسية. بدورها بدت كارلي كلوس Karlie Kloss ساحرة بالفستان الأحمر الذي اختارته من توقيع دار Olivier Theyskens.

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موضة البدلات الرسمية

ومن الإطلالات الساحرة، اختيار النجمة جيسيكا شاستين ‏Jessica Chastain‏ بدلة عصرية باللون النيلي مع التقليمات البيضاء والجاكيت الواسعة من دار Ralph Lauren. ولفتنا هذا الأسبوع الجميلةKATE BECKINSALE بموضة البنطلون المقلم مع الجاكيت الطويلة والواسعة. أما آن هاثاوايAnne Hathaway فتألقت ببدلة رسمية خضراء فاتحة من دارGabriela Hearst . ولا يمكن إلا أن نثني على عصرية إطلالة SOFIA VERGARA بموضة الجينز المنسّق مع الجاكيت الطويلة والمطبّعة بالورود من Dolce&Gabbana.

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