نيجيرية تلد 5 توائم بعد 18 عامًا بلا إنجاب

ولدت امرأة نيجيرية خمسة توائم بعدما حُرمت من الإنجاب لمدة 18 عاماً، وذلك خلال عملية قيصرية استغرقت عدة ساعات.

وقالت وكالة الأنباء النيجيرية الرسمية، إن أوتشينا أوكيغبو (42 عاماً) أنجبت ثلاثة ذكور وأنثيين، في مركز طبي بولاية كوجي وسط البلاد، مشيرة إلى أنّ الأم والأطفال الخمسة بحالة صحية جيدة.

وبينت أوتشينا للوكالة: "أحمد الله على هذه الهدية.. إن صبر 18 عاماً لم يذهب سدى".

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وأضافت "أوتشينا" أنّ الفحوصات الطبية التي أجرتها في السابق قد أظهرت أنها تواجه صعوبة في الحمل التلقائي، ونصحها الأطباء بأن تسعى للمساعدة الطبية.

وأوضحت: "لقد نجحت أخيراً الإجراءات الخاصة بالتكنولوجيا الإنجابية في مساعدتي على الإنجاب من خلال الإخصاب داخل المختبر، وأشكر الله على هذا".

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