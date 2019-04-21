أيمن السيد ينصح مرضى الحساسية الصدرية بتجنب العواصف

أكد الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة ضرورة تجنب العواصف الترابية والبرودة القارصة لمرضى الحساسية الصدرية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن مسببات الحساسية والتي تتمثل في الأتربة والبرودة والروائح النفاذة، فضلا عن العواصف والرياح، التي يصاحبها تغير في البيئة، وقد تظهر في حبوب لقاح لو كان في مواسم تزهير الزراعات، أو انتشار بعض العدوى أو الميكروبات.

وشدد "سالم" في حديث خاص لـ" لايف ستايل"، على أهمية الإلتزام بالتعليمات الطبية خاصة مرضى الصدر، خلال فترة الرياح المثيرة الأتربة والطقس السيء، مشيرا إلى أن الوقاية تتراوح ما بين علاج دوائي، وتعليمات، أهمها إذا أراد النزول للشارع عليه تجنب التعرض لتيارات الهواء الباردة، وقد تصل إلى مكوث المريض فى المنزل.

وأوضح أن الطقس السيء يتسبب في نشر الأمراض المختلفة، أبرزها نزلات البرد، ويجب التزام مرضى الحساسية بعدم التعرض للهواء البارد، مؤكدًا أنه ينصح أنصح الأشخاص الأصحاء باستخدام الكوفية، ويمكن أن يستخدمها مريض الحساسية الصدرية، كما أنصح المواطنين بالوقاية من التعرض للبرد لأن التهاب الشعب الهوائية مرض مزمن يمكن أن يطول علاجه، وحول استخدام الكمامة للوقاية من التعرض للبرد والعدوى، نصح سالم، بتغييرها كل ساعتين لأن لها صلاحية، ويجب تغييرها عند ابتلالها.

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