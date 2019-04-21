اعراض نقص البوتاسيوم في الجسم منها تشنجات العضلاتوالاكتئاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البوتاسيوم من أهم المعادن التى يحتاجها الجسم، فهو يساعد فى تنظيم عمل الأعصاب والعضلات وترطيب الجسم وتنظيم ضغط الدم، علاوة على دوره فى إعادة بناء الأنسجة التالفة فى الجسم، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض نقص البوتاسيوم وما يمكن أن يسببه هذا النقص من مشكلات صحية، بحسب ما جاء فى تقرير نشره موقع "university health news".

ويمكن أن يؤدى نقص البوتاسيوم إلى مشاكل صحية كبيرة، حيث قد يلعب النقص النسبي للبوتاسيوم في النظام الغذائي دورًا في بعض الأمراض المزمنة مثل:السكتة الدماغية وهشاشة العظام وحصوات الكلى.



اعراض نقص البوتاسيوم

ما هو نقص البوتاسيوم

نقص البوتاسيوم هو حالة تحدث للجسم نتيجة نقص البوتاسيوم فى الدم عن المعدل الطبيعى، وتتراوح مستويات البوتاسيوم في الدم عادة بين 3.6 و 5.2 مللي لكل لتر، وقد يكون مستوى البوتاسيوم المنخفض جدًا (أقل من 2.5 ملي/ لتر) مهددًا للحياة ويتطلب عناية طبية فورية.



اعراض نقص البوتاسيوم منها تشنجات العضلات

اعراض نقص البوتاسيوم

غالباً ما تكون أعراض نقص البوتاسيوم خفيفة ولكن يمكن أن تشمل ما يلي:

-الإعياء.

-تشنجات العضلات.

-الضعف العام.

الشلل المعوي، والذي قد يؤدي إلى آلام في البطن.

-الانتفاخ أو التشنجات فى البطن.

-الإمساك.

-الغثيان أو القيء.

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-الشعور بالعطش معظم الوقت.

-الاكتئاب أو الارتباك.

-يمكن أن تشمل المضاعفات الأكثر خطورة لنقص البوتاسيوم عدم انتظام ضربات القلب.



اعراض نقص البوتاسيوم والاطعمة الغنية به

اسباب نقص البوتاسيوم

هناك عدة أسباب محتملة لانخفاض البوتاسيوم فى الدم منها:

السبب الأكثر شيوعا يتمثل فى فقدان البوتاسيوم عن طريق البول بسبب الأدوية الموصوفة عادة لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، ويمكن لأدوية مثل حبوب منع الحمل أو مدرات البول أو بعض المضادات الحيوية.

قد يؤدي القيء والإسهال والتعرق المفرط أيضًا إلى نقص البوتاسيوم، وهذا هو السبب في أن الأطباء، أثناء إصابة المريض بالأنفلونزا، سيصفون غالباً مكملات البوتاسيوم.

-الأسباب الأخرى لنقص بوتاسيوم الدم تشمل نقص حمض الفوليك وكذلك بعض الحالات المرضية، بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني ومرض الكلى المزمن، ومرض الحماض الكيتوني السكري.

-عوامل نمط الحياة، مثل شرب الكحول أو الإفراط في استخدام الملينات ترتبط أيضا بهذه الحالة.

-من المهم أن تحصل على كمية كافية من البوتاسيوم في نظامك الغذائي؛ ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن انخفاض تناول البوتاسيوم في الغذاء يؤدي مباشرة إلى نقص بوتاسيوم الدم.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتاج الشخص البالغ إلى 7004. ملجم من البوتاسيوم يومياً، ويمكنك تحقيق هذا الهدف وتحقيق فوائد البوتاسيوم عن طريق تناول الفواكه والخضروات الخاصة بك.

وتشمل المصادر النباتية للبوتاسيوم الموز والبروكلي والعدس والبطاطا الحلوة، الأسماك، منتجات الألبان قليلة الدسم.