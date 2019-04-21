مصر تشهد عملية جراحية "غير مسبوقة" لجنين في رحم أمه

القاهرة - لايف ستايل
أجرى أطباء مصريون جراحة خطيرة في النخاع الشوكي لجنين بعد إخراجه من رحم أمه دون قطع المشيمة؛ وذلك في عملية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأعلن استشاري النساء والتوليد المصري الطبيب وائل البنا، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه أجرى عملية جراحية بالنخاع الشوكي للجنين، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
وقال البنا، "بفضل المولى وكرمه، للمرة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا، إخراج جنين من رحم أمه لإجراء عملية في نخاعه الشوكي، وإرجاع الجنين مرة أخرى إلى رحم الأم".
ولم يوضح البنا في منشوره على فيسبوك، المدة التي استغرقها إجراء العملية، والمخاطر التي تعرض لها الجنين وأمه قبل الجراحة، وحالتهما بعدها.
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