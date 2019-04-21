شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحدث تشنجات الساق في الليل وما هى الخطوات التى تسيطر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يحب أن يستيقظ من نوم عميق إلى ألم يشع في قدميه ، ويصل لحد التشنجات وخصوصا أثناء الليل ، ما يقرب من 30 ٪ من البالغين تحدث لهم هذه المشكلة وخصوصا للنساء في أشهر الحمل .





ما هى تشنجات الساق ليلا

تشنجات الساق الليلية تسبب الكثير من الألم بالقدم وغالبًا ما يكون الأمر، وكأنه شد عضلي أو انسداد عضلي يمكن أن يستمر في أي مكان من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق، هذه الانقباضات غير الطوعية في الساقين تسبب تقلصات في عضلات قدميك والفخذين أيضًا.

يميل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى الإصابة بتشنجات الساق في الليل أكثر من البالغين والأطفال الصغار ومع ذلك ، لا يزال الأطباء غير قادرين على تفسير سبب ظهور تشنجات الساق في الليل أكثر في الفئات العمرية الأكبر سناً، لأنهم لا يستخدمون عضلاته بنفس التفاعلية التى يستخدم بها البالغين عضلاته لذا تميل حدوثهذه الآلام أكثر في الليل.





ما الذي يسبب تشنجات الساق في الليل؟

نظرًا لأن الحالة ليست مفهومة جيدًا في العالم الطبي، لا يزال الأطباء غير قادرين على تحديد سبب حدوث تشنجات الساق الليلية على الإطلاق، لكن يعتقد الأطباء أن مشكلة عصبية عضلية تحدث بالأعصاب وتتقلص العضلات بسببها.

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"على الرغم من عدم وجود سبب واضح لهذه التشنجات في الساق الليلية، إلا أن موقع"Cleveland Clinic" يشير إلى أن الجفاف، والتعب العضلي، والجلوس لفترات طويلة من الزمن، والوقوف على أرضيات خرسانية، أحد الأسباب المحتملة.



كيف يمكن منع تشنجات الساق في الليل كيف يمكن منع تشنجات الساق في الليل

لسوء الحظ ، فإن خيارات العلاج محدودة لأن لا أحد يعرف ما، ولكن يوصى الأطباء بمكملات المغنيسيوم ومُرخيات العضلات وحاصرات قنوات الكالسيوم ، لكن يبدو أن أياً منهم لم يحقق نجاحًا كبيرًا في الحد من تقلصات الساق الليلي.

ولكن أفضل خيارلك هو القيام بتدليك الضغط العميق أو تمدد العضلات المشدودة، فعندما تقوم بتدليك ساقيك فإنك تستخدم تلك العضلات وتعمل على تهدئتها، في منتصف تشنج الساق، يمكنك الضغط العميق على الساق لتخفيف الألم، بعد انحسارالألم الحاد، قم بتمديد عضلة الساق برفق

أيضا شرب الكثير من الماء قبل النوم بساعات قليلة للبقاء رطباً أثناء النوم وركوب دراجة ثابتة لبضع دقائق قبل وقت النوم قد يساعد أيضا فى منع تشنجات الساق ليلا.