طريقة تحضير الأرز بالدجاج والكارى

المكونات:

3 أكواب أرز بسمتى مغسول - جزر مقطع قطع صغيرة - كوب بسلة مسلوقة - بصلة مفرومة - فصين ثوم مفروم - فلفل أخضر حار مفروم - ربطة بقدونس مفروم - ملعقة كسبره جافة - ملعقة صغيره حبهان - ملعقة صغيره كركم - ملعقتين كارى بودرة - صدر دجاجة بدون جلد أو عظم مقطع قطع صغيرة – ملح - 1 ملعقة جنزبيل بودرة - 1 مكعب ماجى - ماء أو شوربه للأرز - حبتين مسكتة و2 ورق لورا.

الطريقة: نضع فى قدر على النار قطعة زبد أو زيت مع البصل المفروم، والتقليب المستمر حتى يتغير لونه، ثم نضع الفلفل الحار وبعد ذلك المسكتة وورق اللورا ثم الثوم المفروم مع التقليب، بعد ذلك نضع الدجاج المقطع مع التقليب المستمر ثم نضع الجزر والكسبرة الجافة مع الكارى ثم الماجى ونضع الأرز المغسول مع التقليب حتى ينضج الأرز ثم نضيف الماء أو الشوربة على الأرز بحيث أن الماء تغطى الأرز بمقدار"عقله الإصبع" ثم نغطى الأرز ونهدى النار حتى تتشرب الماء، وبعد حوالى 10 دقائق نرفع الغطاء ونضع البسلة مع التقليب ويغطى الخليط على النار الهادئة حتى يتم نضجه.

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