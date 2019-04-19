تعرف على مكونات وطريقة تحضير السلطة الروسية

تُعد السلطة من العناصر الأساسية على كل مائدة طعام، والتي تضيف نكهة لذيذة إلى جانب الأطباق الرئيسية، وهي تتميز بأنواعها الكثيرة ومن أفضلها طبق السلطة الروسية.وفي هذا الموضوع نقدم لكم

مكونات وطريقة تحضير السلطة الروسية

- وفق ما نشره موقع "cookpad".أولًا مكونات تحضير السلطة الروسية:- كيلو جرام واحد من البطاطس.- ثلاث حبات من الجزر.- ملعقتا مايوزنيز.- ملعقة صغيرة من الزبدة.- ملح حسب الرغبة.- بيضة واحدة.- حبة كوسا واحدة.- كوب واحد من البازيلاء.- كوب واحد من الفاصولياء الخضراء.ثانيًا طريقة التحضير:- نسلق البيضة لمدة لا تتجاوز عشر دقائق، ومن ثم سلق كمية معقولة من البازيلاء، مع ضرورة الحفاظ على قوامها الخاص.- ننظف الفاصولياء، ثم نقطعها لسلقها في الماء، أيضاً نغسل البطاطاس بشكل جيد، ثم نبدأ بسلقها في الماء إلى أن تنضج، بعدها يتم تقشيرها، ونقطعها إلى مكعبات صغيرة.- بعد ذلك يتم تقشير الجزر، ثم نقطعه إلى قطع صغيرة، ونسلقها بعد ذلك وننتظر حتى تنضج تمامًا، ومن ثم نجففها من مائها.- نغسل الكوسا جيدًا، ثم نقطعها، ونسلقها.- بعد أن ننتهي من إعداد الخضار، نقوم بخلط كل من الملح، والزبدة، مع الخل، ونضيف عليهم المايونيز.- نضع كمية قطع الخضروات التي تم تحضيرها مسبقاً، مع الحرص على تقليبهم المستمر.- نجزء البيض إلى 4 أجزاء، وذلك تمهيداً لاستعمالهم لتزيين السلطة، بالإضافة إلى الزيتون والليمون.

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