المصري يؤكد أن الإصابة بالسمنة تُزيد من حصى المرارة

كشف أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة الدكتور أحمد المصري أسباب ومخاطر السمنة مؤكدًا أن أسبابها كثيرة ومن أبرزها الجينات والتاريخ العائلي للإصابة بالسمنة، والعادات الغذائية الخاطئة وتناول الطعام غير الصحي، فضلًا عن التدخين وقلة النوم وبعض العقاقير الدوائية كالستيرويدات ومضادات الاكتئاب، والعوامل النفسية التي تدفع صاحبها إلى تناول المزيد من الطعام.

وأكد أحمد المصري، خلال حديث خاص إلى "لايف ستايل" أن مريض السمنة يكون أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية، كأمراض القلب والأوعية الدموية: مثل ارتفاع ضغط الدم، والذبحة الصدرية، واضطراب في ضربات القلب، وارتفاع مستوى الدهون في الدم، فضلا عن السكري: حيث إن السمنة تجعل المصاب أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري، كما أن الأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون في منطقة البطن فوق الحد الطبيعي عرضة للإصابة بالسكري حتى وإن كان مؤشر الكتلة لديهم طبيعي، إضافة إلى مخاطر الإصابة بالسرطان: حيث يكون الشخص المصاب بالسمنة أكثر عرضة لأنواع مختلفة كسرطان بطانة الرحم عند السيدات، وسرطان الثدي "بعد سن اليأس"، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المريء، وسرطان الكلى.

وأشار أحمد المصري إلى أن من مخاطر السمنة أيضًا، الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي، حيث تزيد السمنة من فرصة حصى المرارة ومشاكل الكبد كالتضخم والتليف، إضافة إلى مشاكل في التنفس، حيث يعاني الشخص البدين من صعوبة في التنفس، والتهاب في المفاصل بسبب تحميل الجسم، خاصة الأطراف السفلية وأسفل الظهر، واضطراب في الهرمونات الجنسية، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية وعدم الخصوبة، وبالتالي صعوبة في حدوث الحمل وزيادة خطر التشوهات عند الجنين

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