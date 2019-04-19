احترسي هذه الأطعمة تسبب الحموضة أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 أبريل 2019 06:00 مساءً - تواجه بعض النساء الحوامل الشعور بالحموضة أثناء الحمل، ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها نوعية الأطعمة التي تتناولها الحامل، لذلك تنصح الدكتورة هند محمد سلمى استشاري النساء والتوليد، الحوامل بالبعد عن هذه الأطعمة، التي تسبب الشعور بالحموضة.

1. مشروبات الكافيين :

من المعروف أن المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية تسبب حرقة المعدة عند النساء الحوامل. إذا كنتِ غير قادرة على الاستيقاظ من دون شرب قهوتك، فإما أن تحدي من تناولك اليومي ليس أكثر من 1-2 كوب في اليوم.

2. الجبن :

في حين قد تحبين حقًا شريحة من الجبن يوميًا، فمن المستحسن تناولها خالية من الملح عند حملك؛ لأن المحتوى المرتفع من الدهون في الجبن يسبب الحموضة وحرقة المعدة عند تناولها، كما يجب تجنب الأفوكادو والمكسرات للسبب نفسه؛ حيث يؤدي ذلك إلى زيادة في الضغط على المعدة، والتي بدورها تدفع الأحماض مرة أخرى إلى المريء، مما تسبب حرقة.

3. الثوم

Fructans وهو المكون الرئيسي للثوم، لا يتم هضمه بالكامل من جسم الإنسان. مما يؤدي إلى عسر الهضم، يمكن fructans أن تسبب حرقة بالمعدة عند النساء الحوامل. الطريقة الأسلم هي تجنب الثوم بالكامل طوال فترة الحمل.

4. الشوكولاتة:

لا يُنصح باستهلاك الشوكولاتة للحوامل لأسباب مختلفة. بالإضافة إلى احتوائها على الكافيين، تحتوي الشوكولاتة أيضًا على ثيوبرومين، وهو نوع من ميثيل زانتين يؤدي إلى حرقة المعدة، الشوكولا تتسبب في الارتجاع من خلال مجموعة من العوامل المختلفة، منها زيادة إفراز العصارات المعدية، تحفيز المستقبلات الحسية التي يمكن العثور عليها في المريء.

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5. الطعام الحار:

أظهرت الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل اكتشاف أن الطعام الحار يسبب حرقة معدية؛ لذا تنصح الحامل بعدم تناول الفلفل والفلفل الحار. إذا كنتِ ترغبين في تناول الطعام الساخن، فتأكدي من أنك تستهلكين الشيء نفسه في أجزاء أصغر، وكذلك حافظي على البهارات الخفيفة.

6. الأطعمة المخبوزة المصنعة

إن المنتجات الغذائية المخبوزة المصنعة في الأسواق، التي يتم إضافة الألوان الاصطناعية والمواد الحافظة لها، غير صحية للجميع، وبالأخص بالنسبة للنساء الحوامل، فمن المعروف أن الدقيق والسكر الأبيض المكرر أو المائدة يسبب حرقة في المعدة للنساء الحوامل. ومع ذلك إذا كنتِ تحبين أن تكون لديك منتجات مخبوزة، فعليك بالالتزام بتلك المنتجات المخبوزة طازجًا.

7. النعناع

يؤدي إلى استرخاء العضلة العاصرة الموجودة بين المعدة والمريء. كما هو الحال أثناء الحمل، هذه العضلات هي بالفعل متراخية تماماً، تتدفق عصارة المعدة أو الأحماض مرة أخرى إلى المريء بسهولة، مما يسبب حرقة.