انت الان تتابع موضوع السعرات الحرارية في البطاطس المقلية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مما لا شك فيه أن البطاطس تعد من أهم المأكولات لدى الكبار والصغار ويحب تناولها جميع الأشخاص لأنها ذات طعم لذيذ ومميز وتختلف أشكالها وأصنافها ويتم عملها مشوية ومسلوقة ومقلية وغيرها من الأكلات الأخرى.

البطاطس المقلية

أيضاً الكثير يعتقدون أن البطاطس تسبب زيادة الوزن ولكن تناولها بطريقة غير صحيحة هي التي تؤدي إلى زيادة الوزن ومن يتبعون العديد من الأنظمة الغذائية يبحثون وراء معرفة السعرات الحرارية التي توجد في جميع الأكلات، وحالياً الكثير من الأشخاص يريدون معرفة عدد السعرات الحرارية التي توجد في البطاطس بجميع أنواعها وأشكالها وهذا ما سوف نقوم بتقديمه لكم اليوم ليعرفوا كم تحتوي البطاطس على السعرات الحرارية.

أيضاً لكل شخص يقوم باتباع نظام غذائي صحي وهو الذي يحتوي على البطاطس فهو يريد دائماً معرفة الكمية الخاصة بالسعرات الحرارية التي توجد في حبة البطاطس وهي التي تساعد بشكل كبير في حساب كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها من خلال الشخص الذي يقوم باتباع نظام رجيم صحي.

ما تحتوي عليه البطاطس من سعرات حرارية وهذا حسب طرق الطهي

الـ100 جرام من البطاطس هو يحتوي على 77 سعر حراري.

كوب واحد من قطع البطاطس تحتوي على 58 سعر حراري.

واحد ثمرة من البطاطس ذات الحجم المتوسط تحتوي على 164 سعر حراري.

الـ 195 جرام من البطاطس المشوية مع القشرة تحتوي على 220 سعر حراري.

أما الـ10 أصابع من البطاطس المقلية ووزنها يكون حوالي 42 جرام فهي تحتوي على 158 سعر حراري.

أما الـ195 جرام من البطاطس المشوية وتكون بدون قشرة فهي تحتوي على 162 سعر حراري.

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أما عن شرائح الشيبسي فكل قطعة تحتوي على 8.1 سعر حراري.

أما عن الطبق المعتدل من البطاطس بالكاري فهي تحتوي على 199 سعر حراري.

أما عن سندوتش البطاطس فهو يحتوي على 248 سعر حراري.

وهذا البيان الخاص بالسعرات الحرارية هو الخاص بالبطاطس يوضح أن الطرق الخاصة بطهي البطاطس لها تأثير كبير في المحتوى الخاص بالسعرات الحرارية وأن كلما ارتفع استعمال الزيت في قلي البطاطس كما زادت السعرات الحرارية فهي، وأيضاً عندما يريد الشخص في التخلص من الوزن فلابد وأن يبتعد تماماً عن القلي بالزيت أو بالزبدة أو القيام بإضافة الخبز إلى البطاطس وهذا يكون عند قليها ويتم التقليل من تناول البطاطس المقلية في الساندوتشات.

القيمة الغذائية التي توجد في البطاطس

حقاً أن البطاطس تعتبر مليئة والنحاس والماغسيوم والألياف والعديد من الفيتامينات ومنها فيتامين ب6 وفيتامين ج والحامض الأميني “التربتوفان” والمنجنيز والكربوهيدرات وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهي ذات قيمة غذائية عالية ويستفاد منها الجسم كثيراً ولكن طريقة طهيها هي التي تتحكم في حجم السعرات الحرارية الذي يوجد فيها.

أضرار الافراط في تناول البطاطس

تعد البطاطس من الأغذية التي تكون آمنة بشكل كبير وهذا عند تناولها ولكن عندما يحدث تلف شديد أو تصبح ذات اللون الاخضر أو تنمو عليها العديد من البراعم ففي هذه الحالة تكون المركبات الكيميائية سامة وهي التي لا تختفي عند طهيها، ومن الممكن أن تتسبب في حدوث العديد من المشاكل الصحية والتي منها القئ والصداع الإسهال والغثيان والعطش والأرق والتقلصات التي توجد في المعدة ومن الممكن تسبب الوفاة.

وهذا بالإضافة إلى أنه لابد من الانتباه عند تناولها لجميع مرضي السكر وهذا لأنها تساعد في رفع مستوى الجلوكوز المتواجد في الدم وهي تعتبر أمنه بنسبة كبيرة لجميع السيدات الحوامل.

العلاقة بين البطاطس المقلية وزيادة الوزن

البطاطس من الممكن أن تسبب زيادة في الوزن بنسبة كبيرة وهذا خاصة عند طريقة إعداد البطاطس وعندما يتم قليها في الزيت فهي تصبح مليئة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والعديد من الدراسات أثبتت، أن زيادة الوزن هي التي ترتبط بتناول كميات كبيرة من البطاطس واللحوم الدهنية والمشروبات والعديد من الباحثون يؤكدون أن جميع الأغذية التي تحتوي على نشويات هي قد تقوم بإنتاج العديد من الغازات التي توجد في المعدة وهي التي تسبب التقلصات والآلام الشديدة وخاصة عند تناول البطاطس وهي مقلية.

أما هم التركيب الغذائي للبطاطس فهي التي تحتوي على العديد من المكونات الاساسية والعناصر الطبيعية وهي التي وجدت بداخلها ويتم التعرف دائماً على القيمة الغذائية التي تحتوي عليها البطاطس وهي التي تكون بمقدار 100 جرام من البطاطس هي:

البطاطس يكون بها 77 جرامات من الماء وأيضاً بها 87 سعر حراري والبروتينات فيها تكون لكل 100 جرام من البطاطس حوالي 1.87 جرام من البروتين والدهون تكون بنسبة تصل إلى 0.10 جرام والكربوهيدرات تمون تثبتها 20.15، والألياف الغذائية تكون بنسبة 1.8 جرام والسكريات هي مقدارها 0.9 جرام والكالسيوم 5 مليجرام، والحديد فيها يصل نسبته إلى 0.30 مليجرام حديد والماغسيوم يكون 22 مليجرام والفسفور يكون 44 مليجرام والبوتاسيوم نسبته 379 مليجرام.