تفاصيل جوينت ايس .. jointace

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إن صحة العظام والمفاصل هي جزء من صحة الجسم ككل ، لذلك فإننا مع التقدم في العمر ومع نقص الفيتامينات والمعادن العناصر الغذائية الأساسية في الجسم نلاحظ حدوث تدهور كبير في صحة العظام والمفاصل ، ولذلك فإن الإنسان عند التقدم في العمر يحتاج لتناول بعض المكملات الغذائية لتعويض نقص بعض المواد الطبيعية من الجسم وبالتالي الحفاظ على العظام والمفاصل صحية .

ومن بين المكملات الغذائية التي تستخدم لعلاج مشكلة خشونة وتآكل المفاصل جوينت آيس وهو مكمل كولاجين وحمض الفوليك ، ومجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى الضرورية للحفاظ على صحة العظام والمفاصل وأيضًا تنظيم عمليات الجسم المختلفة والحفاظ على صحة البشرة والشعر وأيضًا .

مكونات جوينت آيس

الكولاجين من النوع الثاني : 450 ملجرام .

كبريتات الجلوكوزامين : 1500 ملجم .

كبريتات الكوندرويتن : 50 ملجم .

فيتامين د : 10 ميكروجرام .

فيتامين سي : 90 ملجم .

فيتامين هـ : 60 ملجم .

فيتامين ب12 : 30 ميكروجرام .

حمض الفوليك : 600 ميكروجرام .

منجنيز : 6 ملجم .

نحاس : 1500 ميكروجرام .

زنك : 15 ملجم .

مستخلص الزنجبيل : 120 ملجم .

سيلينيوم : 180 ميكروجرام .

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كيف يعمل جوينت آيس

الكولاجين من العناصر الأساسية الموجودة في المفاصل والغضاريف وهي تعمل على تعزيز الاتصال بين الخلايا ، والكولاجين أساسي أيضًا للحفاظ على صحة الشعر والجلد والأظافر .

أما حمض الفوليك من الفيتامينات الهامة والأساسية لتنظيم عدد كبير من العمليات الحيوية في الجسم منها عملية الأيض كما أنه يساعد في نمو الخلايا وانقسامها وخاصة خلايا الدم الحمراء كما أنه مفيد لصحة العقل والقلب .

أما فيتامين سي فهو فيتامين مضاد للاكسدة يعمل كعامل مساعد في العديد من عمليات الايض و انتاج الكارنتين والكولاجين والاحماض الامينية و الهرمونات، كما أنه ضروري لامتصاص و تخزين الحديد في الجسم ، كما يساهم في تحسين مناعة الجسم و التقليل ومنع العدوى الفيروسية .

يحتوي جوينت آيس على مادة الزنجبيل وهو يستخدم لعلاج مشاكل المعدة واضطرابات المعدة، الغازاتمثل المغص والغثيان الإسهال ومتلازمة تهيج القولون وفقدان الشهية.

أما الجلوكوزامين فهو مركب طبيعي موجود في الجسم ويتم استخلاصه من المحار لإضافته إلى المكملات الغذائية ، وذلك لأنه يساهم في الحفاظ على صحة الغضاريف وإعادة نموها ويساعد في الحفاظ على صحة المفاصل .

الكوندرويتين هي مادة يتم استخراجها من مصادر حيوانية كالبقر أو سمك القرش ، تستخدم عادة لعلاج التهاب العظام و المفاصل و مشاكل العظام الأخرى ، كما أنها مفيدة في علاج الصدفية أيضًا .

السيلينيوم هو جزء من الجلوتاثيون بيروكسيديز الذي يحمي مكونات الخلية من الأضرار التأكسدية ، لذلك فإنه يساعد على وقاية الجسم من السرطان .

فيتامين د هو فيتامين أساسي للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشتها ، حيث أنه يساعد في امتصاص الكالسيوم في الأمعاء ونقله إلى العظام ، كما أنه مفيد لصحة الجلد .

فيتامين ب١٢ هو إنزيم مساعد لتنظيم عملية التمثيل الغذائي ، بما في ذلك التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات وتخليق البروتين ، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم ، كما أنه يساعد في تقوية الذاكرة وتحسين مناعة الجسم.

الزنك أيضًا معدن أساسي لتعزيز صحة الجهاز المناعي ، والوقاية من نزلات البرد والالتهابات ، كما أنه مفيد لصحة العيون ويقي من الزهايمر وداء كراون والتهاب القولون التقرحي والقرح الهضمية .

النحاس عو معدن أساسي في الجسم وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء ونقل الحديد في الدم ، والوقاية من الأنيميا وهشاشة العظام كما أنه يساعد في التئام الجروح بشكل سريع .

المنجنيز هو معدن يساعد في منع هشاشة العظام وفقر الدم ونقص الوزن .

استعمال جوينت آيس في الحمل والرضاعة

لاتوجد معلومات كافية حول مدى آمان جوينت آيس في فترة الحمل والرضاعة أو الكمية الموصى بها ، لذلك لا يجب تناوله إلا تحت إشراف الطبيب .

الجرعة اليومية

يمكن تناول جوينت آيس ثلاثة مرات يوميًا (قرص بعد كل وجبة ) .

الحفظ والتخزين

يجب ن تحفظ الفيتامينات والمكملات الغذائية بعيدًا عن الرطوبة والضوء وتحت درجة حرارة 30 درجة مئوية ، حتى لا تؤثر على مدى فاعليتها .

تحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال .