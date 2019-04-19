إليكِ خطوات بسيطة لعمل "المكرونة" الإيطالية

كشف أحد أمهر صناع المكرونة الإيطاليين أنَّ الكثير منا يرتكب خطًا كبيرًا عند طهي المكرونة

جيوفاني رانا وزوجة ابنه أنطونيلا رانا يطهيان المكرونة منذ عقود لذا لديهم الكثير من النصائح المفيدة لمشاركتها

وبعيدًا عن شرائح التوست والمقرمشات المخبوزة في الفرن، تعد المكرونة أسهل وجبة يمكن طهيها سريعًا في المطبخ، فقط أغل المياه، وألق بها في الحلة، اتركها تغلي لمدة 10 دقائق، ومن ثم أضف إليها بعض الصوص، الأمر بسيط، ولكن وفقًا لأحد أمهر صناع المعكرونة الإيطاليين، نرتكب القليل من الأخطاء الكبيرة أثناء طهيها.

يطهو جيوفاني رانا المكرونة منذ ستينات القرن الماضي، وقد تعاون مع زوجه ابنه أنطونيلا رانا، لمشاركة أسرار طهو المكرونة، أولها كمية الصوص الذي تضيفه إليها، حيث يضيف معظمنا كمية كبيرة منه، والحقيقة أنَّه علينا استخدام كمية قليلة، إذ تقول أنطونيلا "حين يكون لديك مكرونة طازجة فإنَّ طعهما اللذيذ هو كل شيء، كل ما عليك فعله هو إضافة القليل من زيت الزيتون البكر والجبن البارميزان الريغانو، وإذا أردت تعزيز الطعم أضف فقط ملعقة صغيرة من المكونات السابقة. الإيطاليون لا يغرقون المعكرونة بالصوص".

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وأضافت أنطونيلا قائله "بشكل عام، هناك سوء فهم بشأن المكرونة المتماسكة القوام، حيث إن الإيطاليون في الجنوب يحبون تناول المكرونة غير مطهية بالكامل، أما سكان الشمال يحبونها مطهية بالكامل، ولكن أفضل طريقة لتنولها هي ببساطة قراة تعليمات الطهي المكتوبة على العبوة"

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