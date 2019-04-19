علماء أميركان يُؤكَّدون أنَّ "البيض" يُشكل خطورة على الصحة

أعلن خبراء تغذية من ألمانيا أنَّهم لا يتفقون مع ما أعلنه علماء من الولايات المتحدة بأنَّ تناول أكثر من ثلاث بيضات في الأسبوع يشكل خطورة على الصحة.

وأعلن علماء من جامعة نورث وسترن الأميركية أنَّ تناول البيض بصورة مُنتظمة ودورية، يزيد من كمية الكوليسترول التي يتناولها الإنسان ما يسبب الموت المُبكر، ولكن العلماء اكتشفوا في هذه الدراسة نقاط ضعف كثيرة، لذلك لم يتفق مع نتائجها خبراء التغذية في ألمانيا.

وكشف خبراء جمعية التغذية والمركز الفدرالي للتغذية في ألمانيا أنَّ البيض مادة غذائية مُفيدة، ولا يمكن حاليًا وضع حد أعلى لتناوله خلال فترة زمنية معينة.

وأضاف الخبراء الألمان أنَّ ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم لا يرتبط بالغذاء، بل هو نتيجة اضطرابات خلوية لا علاقة لها بما يتناوله الإنسان في وجبة الإفطار، وأنَّ خطر حدوث مثل هذه الاضطرابات مرتبط بتوازن البروتينات الدهنية عالية، ومنخفضة الكثافة، وارتفاع ضغط الدم ،أو مشكلات في عملية التمثيل الغذائي، ومرض السكري والسمنة.

وتابع الخبراء الألمان قولها "إنَّ تحديد كمية الكوليسترول التي تدخل إلى الجسم مع المواد الغذائية يجب أن يكون في حال استمرار ارتفاع مستواه في الدم بسبب المرض".

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وأكَّد الخبراء أنَّ الكوليسترول الغذائي مهم جدًا لجسم الإنسان، لأنَّه يُشكل أساس إنتاج الهرموناتن كما أن العديد من الدراسات العلمية تفند تأثير البيض في الإصابة بتصلب الشرايين، لأنَّ البيض يحتوي على الكوليسترول وعلى كمية كبيرة من الفوسفوليبيد "دهن فسفوري" المادة المضادة للكوليسترول ، وقد ثبت أنَّ الجزء الأكبر من الكوليسترول في البيض يستخدمه الجسم في تكوين المادة الصفراء وأغشية الخلايا.

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