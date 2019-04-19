مجدي بدران يتحدث عن "الثوم والربو" في "صباح القنال"

القاهرة - لايف ستايل
يحل الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة اليوم الخميس، العاشرة و النصف صباحا، في برنامج صباح القنال، عبر قناة القنال ، للتحدث عن الثوم و الربو الشعبي ، تحسس الأغشية المخاطية ، الثوم يخفض كيمياء الحساسية ، الثوم يذيب البلغم ، الثوم منشط للبكتيريا الصديقة ، أليسين الثوم الطازج مضاد حيوي طبيعي ، الثوم مضاد للفطريات صعبة العلاج ، الثوم يقي من السرطانات ، الثوم 19 من مضادات الأكسدة ، توابع تسمم المعادن الثقيلة ، الثوم يقي من 14 نوع السرطان، حيث يعد البرنامج علي يوسف، وتقدمه نهى عبد الوهاب.
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