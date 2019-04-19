شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. عصير الكرنب وزيت الزيتون لعلاج جرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة المعدة أو البكتيريا الملوية البوابية من أنواع البكتيريا التى تعيش فى الجهاز الهضمي مما يتسبب في تلف بطانة المعدة أو الأمعاء العليا، وهى من أكثر الأمراض شيوعاً، حيث يصاب بها حوالي ثلثي سكان العالم، من خلال "صحتك فى وصفة" نقدم لك طريقة عمل عصير الكرنب وزيت الزيتون لعلاج جرثومة المعدة، بحسب ما ذكر موقع"healthy focus".

غالبية الأشخاص الذين يصابون بجرثومة المعدة لا تظهر عليهم أى أعراض، لكن قد يعاني البعض من أعراض بسيطة وعادة لا يتم علاجها إلا إذا ظهرت مجموعة من الأعراض الأخرى على المريض مثل:

-ألم البطن.

- كثرة التجشؤ.

- فقدان الوزن بدون مبرر وفقدان الشهية.

-الغثيان.

-الإعياء.

-القىء.

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- الدوخة.

- براز دموي.

- حرقة فى المعدة.



العرقسوس

وصفة العرقسوس لعلاج جرثومة المعدة

يستخدم الطب الصيني والهندي العرقسوس كعلاج طبيعي لمشاكل المعدة بما في ذلك القرحة لسنوات عديدة، وقد أجريت دراسة حول تأثيره على جرثومة المعدة وكشف الباحثون أن له تأثير جيد لعلاج جرثومة المعدة.

وأظهرت التجارب على الحيوانات أن العرقسوس يمكن أن يمنع البكتيريا الملوية البوابية من استعمار المعدة.



عصير الكرنب

عصير الكرنب لعلاج جرثومة المعدة

عصير الكرنب له فوائد صحية عديدة أبرزها التئام قرحة المعدة ومنعها وكذلك مكافحة جرثومة المعدة.



زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز

وفقا للدراسات ، قد يساعد زيت الزيتون البكر الممتاز في منع القرحة وعلاج عدة سلالات من جرثومة المعدة، حيث إن زيت الزيتون غنى بالمركبات الفينولية، وهى فئة من مضادات الأكسدة تمنع وتعالج جرثومة المعدة.