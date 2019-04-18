تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير دونات النوتيلا المخبوز

المقادير6 اشخاص

كوب وربع طحين

ملعقة كبيرة كاكاو غير مُحلى

1 1/4 ملعقة صغيرة باكينج بودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب سكر

3 ملاعق كبيرة سكربني

1/3 كوب نوتيلا

3 ملاعق كبيرة زبدة

1 بيضة كبيرة

فانيليا

نصف كوب حليب

التغطية: كوب سكر بودرة

2 1/2 ملعقة كبيرة نوتيلا

46 ملاعق حليب

فانيليا

مكسرات مجروشة او شوكولاتة ملونة



طريقة التحضير

اخلطي الدقيق، ومسحوق الكاكاو، والباكينج بودر والملح ثم ضعي الخليط جانباً.

في وعاء خلط منفصل، اخفقي الزبدة مع النوتيلا والسكر الأبيض والبني. اضيفي البيض والفانيليا واخفقي جيداً.

اضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب مع التقليب مع التقليب من أسفل الى اعلى حتى تندمج المكونات.

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ادهني صواني الدونات بالزبدة ثم وزعي الخليط واخبزي في فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق.

بردي الدونات قبل إخراجها من الصينية وحضري التغطية في هذه الاثناء.

لتحضير التغطية: اخلطي مكونات التغطية ماعدا المكسرات بمضرب الكهرباء حتى تتجانس المكونات. ثم وزعي الخليط على وجه الدونات وزيني بالمكسرات او الشوكولاتة الملونة.

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