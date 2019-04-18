طريقة تحضير تشيزكيك النوتيلا بتغطية الشوكولاتة

المقادير8 اشخاص 250 جرام بسكويت شوكولاتة 100 جرام زبدة مذوبة 1/2 كوب سكر ناعم 2 ملعقة كبيرة طحين 500 جرام جبنة كريمي 4 بيضات فانيليا كوب وربع الكريمة 200 جرام شوكولاتة نوتيلا لتحضير شوكولاتة الميروار: 2 ملعقة كبيرة جيلاتين جرام سكر ناعم Advertisements 1 ملعقة كبيرة سكر جلوكوز 3/4 كوب مسحوق الكاكاو 1/4 كوب كريمة خفق



طريقة التحضير اطحني البسكويت واخلطيه بالزبدة ثم وزعي الخليط في قاعدة صينية ذات قاعدة متحركة مع الضغط عليه جيداً. ضعي الصينية في الثلاجة لمدة ساعة. اخفقي الجبن مع السكر والدقيق جيداً ثم اضيفي البيض والفانيليا واخفقي جيداً. اضيفي النوتيلا وكريمة الخفق واخفقي لدقيقتين حتى يصبح المزيج ناعم. وزعي الخليط فوق طبقة البسكويت وادخليها فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة ثم اغلقي الفرن واتركيها داخل الفرن حتى تبرد. لتحضير الميروار: اذيبي الجيلاتين في القليل من الماء الساخن ثم ضعيه جانباً. ضعي السكر مع عسل الجلوكوز وربع كوب ماء على نار هادئة حتى يذوب السكر ثم اضيفي الكاكاو الكريمة وقلبي على نار هادئة حتى يصبح المزيج ناعم. ثم اضيفي الجيلاتين وقلبي لدقيقة. اتركي الميروار ليبرد لدقائق ثم وزعيه على وجه الكيكة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضيرتارت بصوص الشوكولاتة والتوت الأحمر طريقة إعداد وتحضير كب كيك القلوب بالشوكولاتة

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