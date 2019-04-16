انت الان تتابع موضوع فوائد الكراوية للجنس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تشمل الفوائد الصحية للكرواية زيادة إنتاج حليب الثدي ، وتخفيف الحساسية ، ومكافحة البكتيريا ، والوقاية من الديدان المعوية ، وتخفيف التشنجات ، وتخفيف السعال ، وخفض ضغط الدم المرتفع ، وفتح الشهية ، وتقليل الإجهاد والتعب ، وتعزيز صحة العين ، والحفاظ على صحة البشرة ، ومصدر ممتاز للألياف ، وتعزيز النوم الجيد وتعزيزه ، وتعزيز القلب والأوعية الدموية والصحة الجنسية .

بذور الكراوية

تحظى بذور الكراوية بشعبية كبيرة على مستوى العالم، تشبه بذور الكراوية الكمون أو الشمر ، والاسم العلمي للكراوية “ Carum Carvi” وأحيانًا يُطلق عليها اسم “Apium Carvi” تتواجد في الشرق الأوسط وكافة أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا تم استخدامها منذ قرون في أغراض الطهي وهذا لأنها تتمتع بقدر كبير من الفوائد الصحية للإنسان .

القيمة الغذائية للكراوية

القيمة الغذائة لكل 6 جرام من بذور الكراوية أي ملعقة كبيرة

-السعرات الحرارية : 21.6

-مجموع الكربوهيدرات : 3.2 جرام

–الألياف الغذائية : 10%

-البروتين : 3%

فيتامين سي : 2%

النياسين : 1%

الكالسيوم : 4%

الحديد : 1.1%

المغنيسيوم : 4%

الفوسفور : 4%

البوتاسيوم : 3%

الزنك : 2%

النحاس : 3%

المنغنيز : 4%

السيلينيوم : 1%.

الفوائد الصحية لبذور الكراوية

تعزيز إنتاج حليب الأم

يصعب على الأمهات الجدد أحيانًا تلبية حاجة لأطفالهن من الحليب مما يترتب عليه تورم الثدي وببساطة لإنتاج الحليب بشكل مناسب ، فإن بذور الكراوية تعمل على عزيز إنتاج الحليب ، بفضل العناصر الغذائية الهامة بها كما أنها آمنة على الرضيع تمامًا ، ويمكن استهلاكها يوميًا .

علاج وتخفيف الحساسية

يمثل فصل الربيع كابوسًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية أو مرضى الربو بسبب وفرة حبوب اللقاح في الهواء والتي تؤدي لحدوث تفاعلات الهستامين في الجهاز المناعي ، الهستامين إما يسبب الحكة ، أو العطس وبالرغم من أنها تظل خارج الرئة إلا الإنسان يظل يعاني لفترة من احتقان الأنف ، سيلان الأنف ، وضيق التنفس .

ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لبذور الكراوية ، أو على الأقل خلال موسم الحساسية على التقليل من تلك الحالات والتقليل من نوبات الربو وهذا لأنها تحتوي على مضادات للهستامين .

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الكراوية مضادة للبكتيريا

لا يمكن للاستهلاك المنتظم لبذور الكراوية أن يساعد فقط في تقليل احتمالية الإصابة ببعض الأمراض البكتيرية ، ولكنه يمكنه أيضًا أن يسرع من عملية الشفاء من المرض، حيث تمنع الزيوت الأساسية الموجودة في بذور الكراويا من نمو وتكاثر بعض السلالات البكتيرية ، مما يسهل على الخلايا المناعية القيام بوظائفها، ويمكن أيضًا استخدام الزيوت المستخرجة من بذور الكراوية كعامل موضعي مضاد للبكتيريا لتطبيقه على الجروح .

علاج التشنج

تكون التشنجات في الأمعاء أو الجهاز الهضمي عمومًا غير مريحة ، ويمكن أن تكون مؤلمة في بعض الأحيان وهذا يرجع عادةً إلى شيء تناول بعض الأطعمة التي تتسبب في تراكم الغازات ، ولكن تساعد بذور الكراويا على تخفيف التشنجات المرتبطة بهذه الحالات ، ويمكن أن تساعد في علاج التشنجات الناتجة عن دورة الحيض الشهرية لدى النساء ، يمكن تناولها مثل مشروب الشاي أو تبريدها في الثلاجة وتناولها على مدار اليوم .

علاج وتخفيف السعال

تمتلك بذور الكراوية طريقتين لتقليل السعال ، وذلك بفضل خصائصها الطاردة للبلغم والمضادة للسعال، حيث تساعد خواصه للبلغم في طرد المخاط من الرئتين ، كما أنها تمتلك خواص مقشع للسعال وهي مفيدة أيضًا في حالات السعال الجاف .

الكراوية مدرة للبول

يحتاج بعض الناس إلى تعزيز التبول بسبب احتباس السوائل في الجسم خاصة أولئك المصابون بحصوات الكلى وإرتفاع ضغط الدم ، ويساعد التبول المستمر من تخفيف السوائل بالجسم ومنع تكون الحصوات ، ويقلل من ضغط الدم المرتفع ، وتناول كوب من الكراوية يوميًا يقوم بهذه المهمة بنجاح كبير .

الكراوية تعزز من صحة العين

تحتوي بذور الكراوية على القليل من فيتامين أ ، ولكن تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة القوية مثل كاروتين اللوتين وزيكسانثين. وتعمل مضادات الأكسدة هذه على إبطاء حدوث الضمور البقعي ، كما أنها تساعد على الحفاظ على صحة العصب البصري .

الكراوية مفيد لصحة الجلد

تحتوي بذور الكراوية على الدهون الجيدة وفيتامين E ، وكلاهما يساعد على منع فقدان الماء الزائد من الجلد ، كما أنها تحتوي بذور الكراوية أيضًا على القليل من فيتامين C وهو ضروري لتحفيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على سلامة البشرة .

الكرواية مفيدة للوزن الزائد

أظهرت الأبحاث الحديث التي أجريت على نساء يعانون من زيادة الوزن والسمنة أن تناول مستخلص بذور الكراوية لمدة ثلاثة أشهر قد يقلل بشكل طفيف من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم ومحيط الخصر ، ولكن هذه التحسينات قد لا تكون مؤثرة إلا من إتباع حمية غذائية .

بذور الكراوية للصحة الجنسية

تعمل بذور الكراوية على تنشيط الهرمونات الذكورية وكذلك هرمونات الأنوثة مما يساهم في زيادة المتعة كما أنها من المنشطات الطبيعية بفضل احتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الفعالة وتعمل على علاج مشاكل الضعف الجنسي ومشاكل ضعف الانتصاب ، وتساهم في زيادة الأداء للرجال والنساء ، لأنها تعمل على تنشيط الجسم بشكل عام كما أنها تعمل على تنظيم الهرمونات عند النساء ومفيدة في فترة الدورة الشهرية وتخفف من آلامها .