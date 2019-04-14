انت الان تتابع موضوع ارشادات عند استعمال فوار الاملاح .. ” فوار ابيماج ” epimag والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يستخدم فوار ابيماج لمنع تكون حصوات الأوكسالات وهو يعتمد على مادة سترات المغنسيوم كمادة نشطة به ، ويعمل الماغنسيوم على امتصاص الماء لذلكفإنه يعمل كملين لتخفيف حالات الإمساك .

دواعي استعمال إيبماج

يستعمل إبيماج في حالات زيادة أملاح اكسالات الكالسيوم في البول .

يستخدم كملين كخفيف .

يستخدم لمنع تكون حصوات الأوكسالات .

كيف يعمل ابيماج

احتياطات الاستخدام

يراعى إعطاء أملاح الماغنسيوم بحذر للمرضى الذين يعانون من الحالات التالية :

المرضى بقصور في وظائف الكلى .

مرضى النزيف الشرجي .

فترة الحمل أو الرضاعة .

يراعى وقف تناول الدواء إذا شعر المريض بالقيء أو الغثيان عند تناوله واستشارة الطبيب .

يمنع استخدامه في الحالات التالية :

وجود ثقب أو انسداد في الأمعاء .

جراحة البطن .

وجود أعراض التهاب الزائدة الدودية أو ألام في البطن .

في حالات الشرخ الشرجي .

للأطفال أقل من عمر عامين ، ولكبار السن تجنبًا لإصابة بفقدان الماء من الجسم .

في مرضى قصور القلب وأمراض الكلى والمعدة ، إلا بعد استشارة الطبيب .

كيف يعمل إبيماج

يتكون فوار إبيماج من أملاح سترات الماغنسيوم ، فتتحد أيونات الماغنسيوم مع الأوكسالات مما يمنع ترسب أملاح أوكسالات الكالسيوم في الكلى ، كما أن أيونات السترات تجعل البول قلوي مما يسبب إذابة أملاح حمض اليوريك وخروجها من البول ، وكذلك تتحد السترات مع الكالسيوم مما يمنع ترسب أوكسالات الكالسيوم في الكلى .

كما أن امتصاص سترات الماغنسيوم في القناة الهضمية بطيء وضعيف ، وأيضًا فإن الماغنسيوم له القدرة على امتصاص الماء مما يجعله ملين جيد .

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التفاعلات الدوائية

تتفاعل أملاح الماغنسيوم عادة مع الأدوية الأخرى ، وقد تسبب تأثيرات ضاربة ، لذلك ينصح بتناولها بعيدًا عن الأدوية الأخرى بعدة ساعات .

ارشادات عامة

الأدوية منتجات تؤثر على الصحة ، لذلك لا يجب تناولها بخلاف تعليمات الطبيب أو الصيدلي ، وإلا قد تعرض حياتك للخطر .

يجب أن تتبع وصفة الطبيب بدقة عند تناول هذا الدواء أو أي أدوية أخرى .

لا يجب أن تنهي فترة العلاج التي حددها الطبيب بنفسك .

لا تكرر دورة العلاج إلا تحت إشراف الطبيب .

لا تترك الدواء في متناول يد الأطفال .

الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية ، لذلك يجب استشارتهما قبل تناول أي دواء .

الآثار الجانبية

قد تظهر بعض الأعراض الجانبية نتيجة استخدام فوار إبيماج منها :

الإسهال .

اضطراب في سوائل الجسم .

تقلصات في البطن .

الغثيان والقيء .

الإصابة بالتشنجات .

حفظ الدواء

يجب حفظ جميع الأدوية بعيدًا عن الحرارة أو الرطوبة لمنع حدوث أي تفاعلات تؤثر على تركيبة الدواء .

يجب حفظ الدواء بعيدًا عن الضوء .

لا يجب حفظ الدواء داخل الحمام نظرًا لارتفاع درجة الرطوبة بداخله .

يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية .

يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال .

الجرعة

الجرة للبالغين : كيس ثلاثة مرات يوميًا ، يذاب في كوب من الماء .

للأطفال : نصف كيس ثلاثة مرات يوميًا : ويذاب في ربع كوب من الماء .

ويفضل تناوله تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي حتى يقيم فاعليته ، كما يجب أن تخبر الطبيب عن أي أدوية أخرى تتناولها في نفس الوقت لتحديد التفاعلات الدوائية التي تؤثر على فاعلية الدواء ، وتزيد من احتمالات ظهور الآثار الجانبية للدواء .