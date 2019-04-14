ارشادات عند استعمال فوار الاملاح .. ” فوار ابيماج ” epimag

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يستخدم فوار ابيماج لمنع تكون حصوات الأوكسالات وهو يعتمد على مادة سترات المغنسيوم كمادة نشطة به ، ويعمل الماغنسيوم على امتصاص الماء لذلكفإنه يعمل كملين لتخفيف حالات الإمساك .
دواعي استعمال إيبماج
يستعمل إبيماج في حالات زيادة أملاح اكسالات الكالسيوم في البول .
يستخدم كملين كخفيف .
يستخدم لمنع تكون حصوات الأوكسالات .
كيف يعمل ابيماج
احتياطات الاستخدام
يراعى إعطاء أملاح الماغنسيوم بحذر للمرضى الذين يعانون من الحالات التالية :
المرضى بقصور في وظائف الكلى .
مرضى النزيف الشرجي .
فترة الحمل أو الرضاعة .
يراعى وقف تناول الدواء إذا شعر المريض بالقيء أو الغثيان عند تناوله واستشارة الطبيب .
يمنع استخدامه في الحالات التالية :
وجود ثقب أو انسداد في الأمعاء .
جراحة البطن .
وجود أعراض التهاب الزائدة الدودية أو ألام في البطن .
في حالات الشرخ الشرجي .
للأطفال أقل من عمر عامين ، ولكبار السن تجنبًا لإصابة بفقدان الماء من الجسم .
في مرضى قصور القلب وأمراض الكلى والمعدة ، إلا بعد استشارة الطبيب .
كيف يعمل إبيماج
يتكون فوار إبيماج من أملاح سترات الماغنسيوم ، فتتحد أيونات الماغنسيوم مع الأوكسالات مما يمنع ترسب أملاح أوكسالات الكالسيوم في الكلى ، كما أن أيونات السترات تجعل البول قلوي مما يسبب إذابة أملاح حمض اليوريك وخروجها من البول ، وكذلك تتحد السترات مع الكالسيوم مما يمنع ترسب أوكسالات الكالسيوم في الكلى .
كما أن امتصاص سترات الماغنسيوم في القناة الهضمية بطيء وضعيف ، وأيضًا فإن الماغنسيوم له القدرة على امتصاص الماء مما يجعله ملين جيد .
التفاعلات الدوائية
تتفاعل أملاح الماغنسيوم عادة مع الأدوية الأخرى ، وقد تسبب تأثيرات ضاربة ، لذلك ينصح بتناولها بعيدًا عن الأدوية الأخرى بعدة ساعات .
ارشادات عامة
الأدوية منتجات تؤثر على الصحة ، لذلك لا يجب تناولها بخلاف تعليمات الطبيب أو الصيدلي ، وإلا قد تعرض حياتك للخطر .
يجب أن تتبع وصفة الطبيب بدقة عند تناول هذا الدواء أو أي أدوية أخرى .
لا يجب أن تنهي فترة العلاج التي حددها الطبيب بنفسك .
لا تكرر دورة العلاج إلا تحت إشراف الطبيب .
لا تترك الدواء في متناول يد الأطفال .
الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية ، لذلك يجب استشارتهما قبل تناول أي دواء .
الآثار الجانبية
قد تظهر بعض الأعراض الجانبية نتيجة استخدام فوار إبيماج منها :
الإسهال .
اضطراب في سوائل الجسم .
تقلصات في البطن .
الغثيان والقيء .
الإصابة بالتشنجات .
حفظ الدواء
يجب حفظ جميع الأدوية بعيدًا عن الحرارة أو الرطوبة لمنع حدوث أي تفاعلات تؤثر على تركيبة الدواء .
يجب حفظ الدواء بعيدًا عن الضوء .
لا يجب حفظ الدواء داخل الحمام نظرًا لارتفاع درجة الرطوبة بداخله .
يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية .
يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال .
الجرعة
الجرة للبالغين : كيس ثلاثة مرات يوميًا ، يذاب في كوب من الماء .
للأطفال : نصف كيس ثلاثة مرات يوميًا : ويذاب في ربع كوب من الماء .
ويفضل تناوله تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي حتى يقيم فاعليته ، كما يجب أن تخبر الطبيب عن أي أدوية أخرى تتناولها في نفس الوقت لتحديد التفاعلات الدوائية التي تؤثر على فاعلية الدواء ، وتزيد من احتمالات ظهور الآثار الجانبية للدواء .
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