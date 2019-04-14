جرعة الفيفادول للاطفال حسب الوزن ” fevadol syrup “

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فيفادول هو أحد أدوية المسكنات وخفض الحرارة المشتقة من الباراسيتامول ، ويستخدم شراب فيفاول لتخفيض الحرارة وتسكين الألم للأطفال ، وهو أحد الأدوية سريعة المفعول والتي تعتبر آمنة على الأطفال .
جرعة فيفادول للأطفال حسب الوزن
يتوافر شراب فيفادول بتركيزين هما 120 ملج/5مل وتركيز 250 ملج / 5 مل
وزن الطفل الجرعة 120 ملج 250 ملج
5 كيلو أو أقل اسأل الطبيب اسأل الطبيب
6.5جم أو أقل 4 مل 2 مل
8 كجم 5 مل 2.5 مل
10 كجم 6 مل 3 مل
15 كجم 9 مل 4.5 مل
20 كجم 12 مل 6 مل
30 كجم 18 مل 9 مل
40 كجم 25 مل 12 مل
معلومات الاستخدام
الأدوية التي تعتمد على الباراسيتامول تستخدم لتخفيف الألم وهي لا تسبب النعاس للأطفال ، ويمكن استخدامه للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 أشهر ، وللأطفال أصغر من هذا السن يجب ـن ترى الطبيب أولًا .
جرعة الفم من الباراسيتامول للأطفال الذين تتراوح أعارهم من شهر واحد إلى 18 سنة هي 15ملج / كيلو جرام من وزن الطفل في الجرعة الواحدة ، ويؤخذ كل أربع إلى ست ساعات ، وبحد أقصى 60 ملج لكل كيلو جرام من وزن الطفل يوميًا بحد أقصى 4 جرام يوميًا للطفل .
دواعي الاستخدام
يستعمل فيفادول لتخفيف الألم في الحالات التالية :
آلام الأسنان وآلام التسنين لدى الأطفال .
خافض للحرارة ومسكن للألم الناتج الأنفلونزا .
آلام العضلات .
تخفيف الألم الناتج عن استئصال اللحمية واللوزتين .
تخفيف الصداع .
موانع استعمال فيفادول
إذا كان الطفل يعاني من حساسية ضد الباراسيتامول
تناول جرعة زائدة من الفيفادول
إذا تناول الطفل جرعة زائدة من أي دواء يحتوي على الباراسيتامول ، فإن الأعراض لن تظهر إلا بعد مرور 24ساعة ، وهذا هو مكمن الخطر ، فإذا كنت تشكين أن الطفل قد تناول جرعة زائدة من فيفادول أو أي أدوية باراسيتامول أخرى ، فعليك التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الطبية .
ومن المعروف أن تناول جرعة زادة من الباراسيتامول قد يسببالفشل الكلوي ، حيث أن الباراسيتامول يمكنه تثبيط كوكس-2 بشكل منهجي ، وترتبط الجرعة الزائدة من الباراسيتامول بنقص البوتاسيوم في الدم .
وعادة لا تظهر أثار الجرعة الزائدة من الباراسيتامول إلا بعد مرور 24 ساعة ، وفي تلك المرحلة قد يعاني المريض الذي تناول جرعة زائدة من الغثيان والقيء والتعب العام .
وبعد مرور 72 ساعة تقريبًا على تناول الجرعة الزائدة يظهر ألم في الجزء العلوي من البطن مع استمرار حالة القيء والغثيان ، وبعد مرور 72 ساعة قد تظهر أعراض تضرر الكبد مثل الصفراء وانخفاض نسبة السكر في الدم والاعتلال العصبي .
علاج الجرعة الزائدة من باراسيتامول
يبدأ تركيز باراسيتامول في الجسم في خلال 4 ساعات من ابتلاعه ، ولا فائدة من قياس تركيزه قبل مرور 4 ساعات ، فإذا كانت الأم على علم بالكمية التي تناولها الطفل من الدواء فيجب أن تخبر الطبيب بمجرد وصولها إلى المستشفى ، حيث أن قرار العلاج يبدأ بعد قياس نسبة الباراسيتامول التي ابتلعها الطفل .
وغالبًا سوف يقوم الطبيب بعمل غسيل معوي للطفل أو إعطاؤه الفحم النشط ، إذا ابتلع الباراسيتامول في صورة أقراص .
أما إذا لم تستطيع الأم تحديد الجرعة التي تناولها الطفل ، فيجب أن يوضع الطفل تحت الملاحظة حتى يتم قياس تركيز الباراسيتامول وبعدها قد يعطيه الطبيب دواء مضاد لسمية الباراسيتامول .
إذا وصل الطفل إلى المستشفى بعد مرور أكثر من 8 ساعات على ابتلاع أو شرب الباراسيتامول ، فسوف يعطيه الطبيب دواء مضاد لسمية الباراسيتامول على الفور بمجرد وصوله للمستشفى .
تأخر العلاج يضر بالمريض ويقلل من فرص التعافي ، ولذلك يجب أن تتوجه للمستشفى بأسرع وقت ممكن .
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