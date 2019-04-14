انت الان تتابع موضوع جرعة الفيفادول للاطفال حسب الوزن ” fevadol syrup “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

فيفادول هو أحد أدوية المسكنات وخفض الحرارة المشتقة من الباراسيتامول ، ويستخدم شراب فيفاول لتخفيض الحرارة وتسكين الألم للأطفال ، وهو أحد الأدوية سريعة المفعول والتي تعتبر آمنة على الأطفال .

جرعة فيفادول للأطفال حسب الوزن

يتوافر شراب فيفادول بتركيزين هما 120 ملج/5مل وتركيز 250 ملج / 5 مل

وزن الطفل الجرعة 120 ملج 250 ملج

5 كيلو أو أقل اسأل الطبيب اسأل الطبيب

6.5جم أو أقل 4 مل 2 مل

8 كجم 5 مل 2.5 مل

10 كجم 6 مل 3 مل

15 كجم 9 مل 4.5 مل

20 كجم 12 مل 6 مل

30 كجم 18 مل 9 مل

40 كجم 25 مل 12 مل

معلومات الاستخدام

الأدوية التي تعتمد على الباراسيتامول تستخدم لتخفيف الألم وهي لا تسبب النعاس للأطفال ، ويمكن استخدامه للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 أشهر ، وللأطفال أصغر من هذا السن يجب ـن ترى الطبيب أولًا .

جرعة الفم من الباراسيتامول للأطفال الذين تتراوح أعارهم من شهر واحد إلى 18 سنة هي 15ملج / كيلو جرام من وزن الطفل في الجرعة الواحدة ، ويؤخذ كل أربع إلى ست ساعات ، وبحد أقصى 60 ملج لكل كيلو جرام من وزن الطفل يوميًا بحد أقصى 4 جرام يوميًا للطفل .

دواعي الاستخدام

يستعمل فيفادول لتخفيف الألم في الحالات التالية :

آلام الأسنان وآلام التسنين لدى الأطفال .

Advertisements

خافض للحرارة ومسكن للألم الناتج الأنفلونزا .

آلام العضلات .

تخفيف الألم الناتج عن استئصال اللحمية واللوزتين .

تخفيف الصداع .

موانع استعمال فيفادول

إذا كان الطفل يعاني من حساسية ضد الباراسيتامول

تناول جرعة زائدة من الفيفادول

إذا تناول الطفل جرعة زائدة من أي دواء يحتوي على الباراسيتامول ، فإن الأعراض لن تظهر إلا بعد مرور 24ساعة ، وهذا هو مكمن الخطر ، فإذا كنت تشكين أن الطفل قد تناول جرعة زائدة من فيفادول أو أي أدوية باراسيتامول أخرى ، فعليك التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الطبية .

ومن المعروف أن تناول جرعة زادة من الباراسيتامول قد يسببالفشل الكلوي ، حيث أن الباراسيتامول يمكنه تثبيط كوكس-2 بشكل منهجي ، وترتبط الجرعة الزائدة من الباراسيتامول بنقص البوتاسيوم في الدم .

وعادة لا تظهر أثار الجرعة الزائدة من الباراسيتامول إلا بعد مرور 24 ساعة ، وفي تلك المرحلة قد يعاني المريض الذي تناول جرعة زائدة من الغثيان والقيء والتعب العام .

وبعد مرور 72 ساعة تقريبًا على تناول الجرعة الزائدة يظهر ألم في الجزء العلوي من البطن مع استمرار حالة القيء والغثيان ، وبعد مرور 72 ساعة قد تظهر أعراض تضرر الكبد مثل الصفراء وانخفاض نسبة السكر في الدم والاعتلال العصبي .

علاج الجرعة الزائدة من باراسيتامول

يبدأ تركيز باراسيتامول في الجسم في خلال 4 ساعات من ابتلاعه ، ولا فائدة من قياس تركيزه قبل مرور 4 ساعات ، فإذا كانت الأم على علم بالكمية التي تناولها الطفل من الدواء فيجب أن تخبر الطبيب بمجرد وصولها إلى المستشفى ، حيث أن قرار العلاج يبدأ بعد قياس نسبة الباراسيتامول التي ابتلعها الطفل .

وغالبًا سوف يقوم الطبيب بعمل غسيل معوي للطفل أو إعطاؤه الفحم النشط ، إذا ابتلع الباراسيتامول في صورة أقراص .

أما إذا لم تستطيع الأم تحديد الجرعة التي تناولها الطفل ، فيجب أن يوضع الطفل تحت الملاحظة حتى يتم قياس تركيز الباراسيتامول وبعدها قد يعطيه الطبيب دواء مضاد لسمية الباراسيتامول .

إذا وصل الطفل إلى المستشفى بعد مرور أكثر من 8 ساعات على ابتلاع أو شرب الباراسيتامول ، فسوف يعطيه الطبيب دواء مضاد لسمية الباراسيتامول على الفور بمجرد وصوله للمستشفى .

تأخر العلاج يضر بالمريض ويقلل من فرص التعافي ، ولذلك يجب أن تتوجه للمستشفى بأسرع وقت ممكن .