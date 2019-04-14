دراسة تُحذِّر مِن خطورة تناول نوع مُحدّد مِن المُكمّلات الغذائية

وجد باحثون أن الحصول على العناصر الغذائية من الطعام ربما يرتبط بتقليل خطر الوفاة، ببينما الإسراف في تناول نوع محدد من المكملات الغذائية ربما يكون لديه تأثير عكسي. يقود تناول المكملات الغذائية إلى زيادة مستوى العناصر الغذائية في الجسم، وتشمل المكملات الغذائية الفيتامينات والمعادن والأعشاب، والأمينو أسيد والإنزيمات، وتباع في أشكال عدة منها الكبسولات والحبوب والبودرة والسوائل، وأشهرها مكلات الكالسيوم وزيت السمك وفيتامين دي، ولا يجب أن تحل المكملات الغذائية محل الوجبات الكاملة الضرورية لغذاء الجسم، ولذا تحدث مع خبراء في الرعاية الصحية قبل اتخاذ قرار تناول المكملات الغذائية وما إذا كانت ممارسة جيدة، حيث يمكن أن يساعد الطبيب على تحقيق التوازن بين الحصول على المواد الغذائية من الطعام والمكملات. وتحتوي بعض المكملات أيضا على مكونات نشطة يمكن أن يكون لها تأثير بيولوجي، وربما تكون ضارة أو حتى تهدد حياتك، مثل تناولها مع بعض الأدوية أو تناول الكثير من المكملات خاصة فيتامين أ، ود، والحديد والكالسيوم، وحين تشتري المكملات الغذائية عليك قراءة الملصقات للحصول على معلومات عن المنتج، كما أن هيئات الغذاء والدواء حول العالم مسؤولة عن اتخاذ إجراءات ضد أي مكملات غذائية مضرة، وهذا قبل صدورها في الأسواق. أقرأ أيضاً :

ووفقا لمسح استهلاك المكملات في عام 2018 أجراه المجلس الأميركي المسؤول عن التغذية، تبين أن ثقة الأميركيين في المكملات الغذائية قوية، ووجد أن نحو 75% من الأميركيين يتناولون المكملات، في مقابل 65% في عام 2009، كما قال براين وماك، نائب رئيس الاتصالات في المجلس: "بيانات هذا العام تقدم أدلة على أن المكملات الغذائية أمر رئيسي في الأنظمة الحديثة للصحة." ورغم أن الكثير من الأشخاص يستخدمون المكملات الغذائية وجدت دراسة أن تناول مكملات فيتامين سي والكالسيوم أو فيتامين دي، ليست لها فائدة ولا يمنعون الإصابة بأمراض القلب أو الموت المبكر، ومع ذلك يقلل الفوليك أسيد وفيتايمين بي من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن دراسة أخرى من كلية فريدمان لعلوم التغذية، وجدت ارتباط بين الوفاة وتناول المكملات الغذائية، إذ أجرى الباحثون دراسة على 27 ألف شخص، جزء منهم يحصل على العناصر الغذائية من الطعام والآخر من المكملات، وتبين أن من يتناول الطعام كان معدل الوفاة لديهم أقل، أما من يتناولون المكملات كان معدل الوفاة لديهم أكبر، خاصة مكملات الكالسيوم.

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