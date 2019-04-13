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التبول اللاإرادي من الأمراض النفسية التي تأتي بسبب فقدان السيطرة على المثانة خلال فترة الليل وأيضاً أن المصطلح الطبي هو له سلس البول الليلي وهي مشكلة حرجة جديد تصيب طبقة كبيرة من كبار السن، وأيضاً أن التبول اللاإرادي هو يعتبر من المراحل والتطور الطبيعي جداً لجميع الأطفال ولكن عند كبار السنة فإنه هو يدل على وجود العديد من المشاكل الصحية التي لابد من علاجها طوال الوقت، وهذا أيضاً يكون وفقاً إلى الرابطة الأمريكية والتي تخص التعنيف وهي التي تصل نسبة البالغين وهم الذين يعانون من مشكلة سلس البول وهو يكون 2% بشكل دائم ولابد من علاجه بشكل دائم لأنه من الأمراض الخطيرة.

التبول اللاارادي للكبار خلال النوم

يعد التبول اللاإرادي عند الكبار خلال النوم من أكثر المشاكل النادرة الحدوث وخاص لدى كبار السن لذلك فإذا وجدت فيها دلالة على الإصابة بالعديد من الحالات المرضية وهي التي تكون مختلفة عن هذه الأشياء التي تسبب التبول اللاإرادي عند الأطفال، ولذا من الاشياء الهامة أن يتم الرجوع إلى الطبيب في حالة حدوث حالة التبول اللاإرادي عند الكبار وهذا لعدم حدوث العديد من المضاعفات الخاصة بالمريض ولمعرفة السبب في هذا أما كان مرضي أو وراثي، وأيضاً توجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك وهي الإصابة بالمساك البولية ومرض السكري ووجود حصي على الكلي و صغر حجم المثانة وتضخم البروستاتا والإصابة بسرطان المثانة.

وهذه المضاعفات الجانبية تحدث بسبب العديد من الأدوية أن بسبب القلق والتوتر الشديد والعديد من الدراسات أكدت أن التبول اللاإرادي خلال النوم لدى كبار السن يحدث بسبب الكثير من الأسباب، وأيضاً من الاشياء النادرة هي التي تنشأ للعديد من الأسباب ويتم الاعتماد في العلاج عندها على أن يتم تحديد جميع الأسباب التي تكون وراء حدوث والخضوع إلى العلاج المميزة ويتم الاستعانة إلى تقديم العديد من الأدوية التي تساعد في التخفيف من هذه الحالة وهي مثل دواء ديسموبريسين أسيتات أو الأدوية المضادة للكولين، وهي من الأشياء التي تساعد في علاج مرض التبول اللاإرادي المفاجئ الذي يكون عند الكبار.

اسباب التبول اللاارادي المفاجئ عند الكبار

يكون بسبب العوامل الوراثية وهي التي ظهرت العديد من الأبحاث أن التبول اللاإرادي هي من المشاكل المتوارثة وهي التي ترتبط بالجينات وأيضاً أنه من المحتمل إصابة الشخص بالتبول اللاارادي وتكون هذه المشكلة عند الأشخاص منذ الصغر لذا لابد من تقديم المريض للحصول على العلاج دائماً.

أيضاً قلة السعة الوظيفية للمثانة وهي التي تعني أن كمية البول وهي التي قد توجد في المثانة وتحمله وهذا قبل إرسال الإشارات إلى الدماغ ليتم إخباره بأهمية التبول في العديد من الأوقات المختلفة وخاصة في الليل لعدم حدوث التبول خلال فترة الليل.

المعاناة من المثانة غير المستقرة وهذه الحالة المرضية وجد أنها ترتبط وبشكل كبير بالإصابة بالتبول اللاإرادي وهذا يكون خلال النوم وفي بعض الحالات خلال النهار، وهي التي ينتج عنها العديد من الاضطرابات التي توجد في العضلة النافلة وهي من أهم العضلات التي تساعد في تكوين المثانة.

تناول جميع السوائل بشكل كبير وهي من الأشياء التي تسبب تهيج المثانة وإدرار البول وهذا يكون بشكل خاص قبل النوم ومن أهم هذه المشروبات هي التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.

تناول الكثير من الأدوية التي تعمل على زيادة إدرار البول وهي مثل هذه التي تساعد في إعطاء علاج لمرضى القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم وأيضاً بعض الأدوية التي يتم استعمالها لعلاج جميع الأمراض النفسية والعقلية.

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المعاناة من التهابات المسالك البولية.

المعاناة الشديدة من القلق أو التوتر وهذا ما يؤدي إلى التبول اللاارادي وذلك يكون خلال النوم إلا أن هذه المشكل في الغالب ما تختفى إذا ما أختفي المسبب الأساسي للقلق.

علاج التبول اللاإرادي عند الكبار

تخفيف العديد من الأنظمة اليومية الخاطئة

يجب أن يتم خفض أو قطع المشروبات التي تحتوي على الكافيين وهي مثل المشروبات الغازية والشاي والقهوة وغيرها.

لابد من تحديد جدول زمني وهذا للدخول إلى الحمام ليتم التأكد تماماً من التبول مرة كل ساعتين خلال النهار للتخلص من هذه العادة تماماً خلال الساعات المتأخرة.

يجب أن يتم الذهاب إلى الحمام قبل النوم.

يتم ضبط المنبه أثناء الليل للدخول إلى الحمام.

من الممكن أن يتم استعمال أغطية فراش وهي التي تخص حماية السرير ويتم ارتداء الملابس التي لها قدرة عالية وكبيرة على الامتصاص أثناء النوم.

العلاج الطبي

فيتم استعمال المضادات الحيوية وهي التي يتم استعمالها لمعالجة التهابات المسالك البولية.

الأدوية التي تساعد في منع أو وجود حالة من التضخمات التي تحدث في البروستاتا عند المريض.

الأدوية التي يتم وصفها لتخفيف التهابات المثانة التي توجد عند المريض وهي من الأشياء التي تسبب حدوث التبول اللاإرادي المفاجئ خاصة عند كبار السن.