الوجبات الجاهزة تبطل مفعول لقاح الإنفلونزا

كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي يعتمد على الوجبات السريعة والأغذية المجمدة قد يحد من فائدة لقاح الإنفلونزا ويبطل مفعوله.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثين من جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية اختبروا أثر مادة ثلاثي بوتيل هيدروكينون على الفئران؛ وتوصلوا إلى أن المادة قللت من عدد الخلايا المناعية التي تقاوم الإنفلونزا.

ومادة ثلاثي بوتيل هيدروكينون من المضافات الغذائية التي تضاف للحفاظ على صلاحية الطعام، وتوجد عادة في زيوت الطبخ واللحوم المجمدة ورقائق البطاطس.

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وأضاف العلماء المادة إلى طعام الفئران بنسب مماثلة لتلك الموجودة في بعض وجبات النظام الغذائي الغربي، وبعد تعرض الفئران لـ4 أنواع من الإنفلونزا لاحقا، لوحظ تراجع قدرتها على التعرف على الفيروس وتحفيز استجابة مناعية، إذ أثرت بشكل مباشر على خلايا CD4 المناعية.

وقال روبرت فريبورن، قائد فريق البحث من قسم علم الأدوية والسموم في جامعة ميشيجان، إن وجود مواد مثل ثلاثي بوتيل هيدروكينون في الغذاء تؤثر علـى الخلايا الضرورية لتحفيز رد فعل مناعي يقاوم الإنفلونزا

وأضاف: "إن حصلت على لقاح معين، وعجز جهازك المناعي عن التعرف على الفيروس أساسا، فسيكون اللقاح أقل فعالية".

وارتبطت الإنفلونزا بأكثر من 650 ألف حالة وفاة حول العالم خلال شتاء 2017/2018، وتسببت بقرابة الـ79 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها، ولاحظ العلماء عدم تراجع حالات الإصابة بالإنفلونزا عالميا رغم تزايد عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح.