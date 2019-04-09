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الوزن الإجمالي الخاص بالجسم هو وزن الجسم شامل الدهون والعضلات والمياه والعظام والأعضاء ، و إذا كانت الدهون في الجسم منخفضه نسبيا ثم تناول فائض من السعرات الحرارية سوف يدفع الجسم لتخزين تلك السعرات الحرارية كالدهون، أما عند ممارسة الرياضة فسوف تتحول تلك الدهون إلى كتل عضلية وفيما يلي سوف نتعرف على الفرق بين زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم.

مقارنة بين زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم

اكتساب الوزن يعني انك تكتسب الدهون والعضلات وحتى العظام (في حاله زيادة الوزن عندما يزيد الارتفاع الخاص بك) أما كسب الدهون هو عندما كنت تكتسب فقط الدهون.

طريقه للتمييز بين الاثنين هو ان تنظر إلى نفسك في المرآة وتقرر ما إذا كان الجسم لا يزال لديه شكل مشدود، أو هو منتفخ ومترهل، فالدهون: غالبًا ما تتمحور حول منطقة الذقن والصدر والبطن.

الفرق بين الدهون والسعرات الحرارية

الأطعمة قليلة الدسم ليست سوى عنصر واحد من فقدان الوزن. إذا كنت لا تراقب عدد السعرات الحرارية التي تتناولها ، فسيتم تخزين الأطعمة الخالية من الدهون والمنخفضة الدهون في الجسم كدهون ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بدلاً من فقدان الوزن، ويمكن التعرف على الفرق بين الدهون والسعرات الحرارية من خلال التالي:

أولًا: الدهون

الدهون هي واحدة من ستة عناصر غذائية يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة. العناصر الخمسة الأخرى هي:

1- الكربوهيدرات (الموجودة في الفواكه والخضروات والمعكرونة والأرز والحبوب والبازلاء والفاصوليا والبقوليات الأخرى)

2- البروتينات (الموجودة في اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض والفاصوليا)

3- المعادن (مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد)

4- الفيتامينات (مثل الفيتامينات A و D و E و K)

5- الماء

من هذه العناصر الغذائية الستة ، الكربوهيدرات والبروتين والدهون توفر السعرات الحرارية. كل غرام من الكربوهيدرات والبروتين العائد 4 السعرات الحرارية / غرام. كل غرام من الدهون ينتج 9 سعرات حرارية.

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ثانيًا: السعرات الحرارية

أما السعرات الحرارية عبارة عن قياس ، تمامًا مثل ملعقة صغيرة أو بوصة. السعرات الحرارية هي كمية الطاقة المنبعثة عندما يمتلئ جسمك بالطعام، كلما زاد السعرات الحرارية التي يتناولها الطعام ، زادت الطاقة التي يمكن أن يوفرها لجسمك. عندما تأكل سعرات حرارية أكثر مما تحتاج ، يخزن جسمك السعرات الحرارية الزائدة على هيئة دهون. حتى الطعام الخالي من الدهون يمكن أن يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. يمكن تخزين السعرات الحرارية الزائدة في أي شكل من أشكال دهون الجسم.

ما هي الأخطار التي قد تسببها الدهون

الدهون تحظى بالاهتمام الكامل لأسباب عديدة وجيهة. النظر في هذه الحقائق:

يمكن للدهون المشبعة وغير المشبعة أن ترفع مستويات الكوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL) (المعروف باسم “الكولسترول الضار”) في الدم. ارتفاع الكوليسترول الكلي أو ارتفاع مستوى الكوليسترول LDL هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

غالبًا ما تحتوي بعض الأطعمة الدهنية (مثل لحم الضأن والسجق ورقائق البطاطس) على سعرات حرارية أعلى تحتوي على عدد أقل من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالأطعمة الأخرى قليلة الدسم. (ملحوظة: تحتوي مصادر البروتين ، خاصة اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان ، على الدهون المشبعة. وتشمل المصادر الجيدة للبروتين قليل الدسم اللحوم الخالية من الدهن ، والأسماك ، والدواجن الخالية من الجلد ، والفاصوليا والعدس ، والتوفو ، واللبن الزبادي الخالي من الدهون ، الحليب والجبن المنزلية.)

تحتوي الدهون على أكثر من ضعف السعرات الحرارية لكل غرام مثل الكربوهيدرات والبروتينات. يحتوي غرام الدهن على حوالي 9 سعرات حرارية ، بينما يحتوي جرام الكربوهيدرات أو البروتين على حوالي 4 سعرات حرارية. بمعنى آخر ، يمكنك تناول ضعف كمية الكربوهيدرات أو البروتينات التي تتناولها بنفس مقدار السعرات الحرارية.

هل سأفقد الوزن إذا أكلت أطعمة قليلة الدسم

لفقدان الوزن ، تحتاج إلى وجود عجز في السعرات الحرارية. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق تناول كميات أقل من الدهون والسعرات الحرارية الأقل ، وممارسة الرياضة. ممارسة تحرق السعرات الحرارية. (استشر مزود الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في ممارسة الرياضة أو برنامج النظام الغذائي.)

صحيح أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. لكن الأمر يتطلب أكثر من مجرد تناول الأطعمة قليلة الدسم لفقدان الوزن. يجب عليك أيضًا مراقبة عدد السعرات الحرارية التي تتناولها. تذكر أن السعرات الحرارية الزائدة حتى من الأطعمة الخالية من الدهون والأطعمة قليلة الدسم يمكن تخزينها في الجسم كدهون في الجسم. يعد اختيار الخيارات قليلة الدسم فكرة جيدة للمساعدة في تقليل إجمالي السعرات الحرارية ، ولكن أيضًا الانتباه إلى السعرات الحرارية من الكربوهيدرات والبروتين أيضًا.

ما مقدار الدهون التي يحتاجها الجسم

أسلوب تناول الطعام قليل الدسم مهم للحفاظ على وزن صحي والوقاية من أمراض القلب. توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من السعرات الحرارية الكلية من الدهون إلى 25-35 في المئة. هذا حوالي 65 جرام من الدهون أو أقل في اليوم إذا كنت تتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم، إذًا كيف يمكنني معرفة مقدار الدهون التي أتناولها:

عن طريق قراءة ملصقات التغذية على عبوات الطعام. تُظهر ملصقات التغذية عدد غرامات الدهون لكل وجبة. قارن هذا الرقم بكمية الدهون “المدرجة في الميزانية” لهذا اليوم. تظهر ملصقات الطعام أيضًا النسبة المئوية اليومية من الدهون المتوفرة في كل وجبة. بمعنى آخر ، إذا كانت النسبة اليومية للدهون لكل وجبة هي 18 ٪ ، فإن كل وجبة توفر 18 ٪ من إجمالي الدهون التي يجب أن تتناولها خلال اليوم. اختر ماركة ذات نسبة دهون أقل. (تستند قيمة النسبة المئوية اليومية إلى عدد من السعرات الحرارية المدرجة في ملصق التغذية ، عادة ما يكون 2،000. قد تكون احتياجاتك من السعرات الحرارية أعلى أو أقل.)

تعرف على الأطعمة التي تتناولها. يمكن العثور على قوائم الدهون والسعرات الحرارية للأطعمة الفردية في كتب التغذية في مكتبتك المحلية وعلى عبوات الطعام، أو من خلال الإنترنت.

كيفية الحصول على كتلة عضلية

علي الأرجح كنت ترغب في الحصول علي كتله العضلات فإن الحصول علي العضلات يأتي من أمرين: ممارسه العضلات إلى حد التأكيد عليها ، مما دفعهم إلى النمو في الحجم، وتناول المزيد من الطعام لإعطاء جسمك الطاقة/كتل البناء التي يحتاجها لتنمو تلك العضلات، لذا للحصول علي العضلات سوف تحتاج إلى ممارسه وتناول الطعام أكثر