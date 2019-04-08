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التهاب المريء وارتجاع المريء من الأمراض المؤلمة والتي تحدث نتيجة العديد من الأسباب ، وقد يعتقد البعض أن الالتهاب أو الارتجاع بالمريء هما مرض واحد ، ولكن ما نوضحه لك اليوم في هذا المقال هو الفرق بين كل من التهاب المريء وارتجاع المريء ، فتابعونا.

الفرق بين التهاب المريء وارتجاع المرئ

التهاب المريء

هو التهاب يحدث نتيجة حدوث تلف في أنسجة المريء ، والمسؤول عن نقل الطعام من الفم إلى المعدة ، وعند حدوث التهاب به يشعر المريض بصعوبة في البلع ، وألم في الصدر ، ويحدث هذا الالتهاب نتيجة حدوث ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء ، كما يمكن أن يحدث نتيجة العدوى أو الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم.

ارتجاع المريء

هو مشكلة صحية تصيب الجهاز الهضمي ، وتعمل على ارتجاع محتوى المعدة إلى المريء ، حيث يتم السماح للطعام الانتقال من المريء إلى المعدة يتم السماح ، ثم يتم الغلق مره أخرى ، من أجل منع أحماض المعدة والطعام من الرجوع مرة أخرى إلى المريء ، ولكن عند الإصابة بالارتجاع في المريء ما يحدث هو حدوث ضعف في العضلة التي تغلق لمنع ارتجاع الطعام ، مما يعمل على ارتداد الطعام مرة أخرى إلى المعدة ، وعليه يشعر المريض بالألم ، وقد تختلف درجة الإصابة بالمرض على حسب مدى ضعف العضلة العاصرة ، وكمية السائل المرتد.

أعراض التهاب المريء

يشعر المريض بالعديد من الأعراض المؤلمة نتيجة الإصابة بالتهاب المريء مثل:

1- صعوبة البلع.

2- البلع المؤلم.

3- ألمًا في الصدر ، خلف عظم الصدر بالأخص ، تشعر به عند الأكل.

4- الطعام الذي تبلعه يعلق في قصبة المريء (انحشار الطعام).

5- حرقة المعدة.

6- القَلَس الحمضي.

7- صعوبات التغذية عند الرضع والأطفال.

8- فشل النمو عند الرضع والأطفال.

متى يجب زيارة الطبيب

قد تتشابه أعراض التهاب المريء مع أعراض أمراض أخرى ، لذلك يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور لتحديد نوع المشكلة التي لديك ، ويمكنك الذهاب إذا حدث أي من العلامات التالية:

1- استمرت الأعراض أكثر من بضعة أيام

2- لا تتحسن الأعراض بالعلاج أو تختفي باستخدام مضادات الحموضة المباعة دون وصفة طبية.

3- الشعور بألآم شديدة بما فيه الكفاية لدرجة أن تجعل تناول الطعام صعبًا.

4- تكون الأعراض مصحوبة بعلامات وأعراض البرد ، مثل الصداع ، والحمى ، وآلام العضلات.

متى عليك الذهاب إلى المستشفى أو الطوارئ

إذا شعرت بأحد الأعراض التالية عليك على الفور الذهاب إلى الطوارئ وهي:

1- الشعور بألم في الصدر يستمر أكثر من بضع دقائق.

2- في حالة الشك بأن لديك طعامًا عالقًا في المريء.

3- لديك تاريخ مرضي من الإصابة بمرض القلب وتشعر بألم في الصدر.

4- تشعر بألم في الفم أو الحلق عند تناول الطعام.

5- الشعور بضيق في التنفس أو ألم في الصدر بعد تناول الطعام بوقت قليل.

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6- حدوث تقيئ بكميات كبيرة ، أو غالبًا ما تعاني من القيء القسري ، أو تعاني من صعوبة في التنفس بعد التقيؤ ، أو تعاني من قيء لونه أصفر أو أخضر ، ويشبه حبوب القهوة ، أو يحتوي على دم.

أعراض ارتجاع المريء

قد يشعر مريض الارتجاع المريء بالأعراض يوميًا أو مرتين في الأسبوع ، وقد يكون الألم شديدًا أو متوسط الشدة ، ومن الأعراض التي يشعر بها المريض التالي:

1- ألم في الصدر.

2- صعوبة في البلع.

3- الشعور بوجود كتلة في الحلق.

4- الغثيان والتقيوء.

5- تآكل الأسنان.

6- السعال المزمن.

7- التهاب الحنجرة.

8- اضطراب النوام.

9- تطور الوضع ليصل إلى حد الإصابة بالربو.

10- الشعور بحرقة في المعدة ، خلف عظمة القص ، وتزداد حدتها عند النوم.

علاج ارتجاع المريء

في الغالب يتم البدء بالعلاج عن طريق الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، والتحدث مع المريض من أجل تغير عاداته الصحية ، أما عند فشل تلك المحاولات فيتم اللجوء إلى حلول أخرى قد تصل إلى العمليات الجراحية.

علاج ارتجاع المريء في المنزل

لعلاج ارتجاع المريء في المنزل عليك باتباع النصائح التالية:

1- تخفيض الوزن.

2- الامتناع عن التدخين.

3- رفع رأس السرير إلى الأعلى قليلاً.

4- الانتظار بعد تناول الطعام لمدة ثلاث ساعات على الأقل ثم النوم.

5- تناول الطعام ببطء.

6- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تعمل على حدوث أعراض الارتجاع أو تسبب زيادتها.

7- الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية.

8- الامتناع عن الكحول.

9- الإقلاع من تناول البصل ، الثوم ، النعناع ، القهوة ، صلصات الطماطم ،.

10- الحرص على عدم ارتداء ملابس ضيقة عند منطقة الخصر.