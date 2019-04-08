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التهاب المريء وارتجاع المريء من الأمراض المؤلمة والتي تحدث نتيجة العديد من الأسباب ، وقد يعتقد البعض أن الالتهاب أو الارتجاع بالمريء هما مرض واحد ، ولكن ما نوضحه لك اليوم في هذا المقال هو الفرق بين كل من التهاب المريء وارتجاع المريء ، فتابعونا.
الفرق بين التهاب المريء وارتجاع المرئ
التهاب المريء
هو التهاب يحدث نتيجة حدوث تلف في أنسجة المريء ، والمسؤول عن نقل الطعام من الفم إلى المعدة ، وعند حدوث التهاب به يشعر المريض بصعوبة في البلع ، وألم في الصدر ، ويحدث هذا الالتهاب نتيجة حدوث ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء ، كما يمكن أن يحدث نتيجة العدوى أو الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم.
ارتجاع المريء
هو مشكلة صحية تصيب الجهاز الهضمي ، وتعمل على ارتجاع محتوى المعدة إلى المريء ، حيث يتم السماح للطعام الانتقال من المريء إلى المعدة يتم السماح ، ثم يتم الغلق مره أخرى ، من أجل منع أحماض المعدة والطعام من الرجوع مرة أخرى إلى المريء ، ولكن عند الإصابة بالارتجاع في المريء ما يحدث هو حدوث ضعف في العضلة التي تغلق لمنع ارتجاع الطعام ، مما يعمل على ارتداد الطعام مرة أخرى إلى المعدة ، وعليه يشعر المريض بالألم ، وقد تختلف درجة الإصابة بالمرض على حسب مدى ضعف العضلة العاصرة ، وكمية السائل المرتد.
أعراض التهاب المريء
يشعر المريض بالعديد من الأعراض المؤلمة نتيجة الإصابة بالتهاب المريء مثل:
1- صعوبة البلع.
2- البلع المؤلم.
3- ألمًا في الصدر ، خلف عظم الصدر بالأخص ، تشعر به عند الأكل.
4- الطعام الذي تبلعه يعلق في قصبة المريء (انحشار الطعام).
5- حرقة المعدة.
6- القَلَس الحمضي.
7- صعوبات التغذية عند الرضع والأطفال.
8- فشل النمو عند الرضع والأطفال.
متى يجب زيارة الطبيب
قد تتشابه أعراض التهاب المريء مع أعراض أمراض أخرى ، لذلك يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور لتحديد نوع المشكلة التي لديك ، ويمكنك الذهاب إذا حدث أي من العلامات التالية:
1- استمرت الأعراض أكثر من بضعة أيام
2- لا تتحسن الأعراض بالعلاج أو تختفي باستخدام مضادات الحموضة المباعة دون وصفة طبية.
3- الشعور بألآم شديدة بما فيه الكفاية لدرجة أن تجعل تناول الطعام صعبًا.
4- تكون الأعراض مصحوبة بعلامات وأعراض البرد ، مثل الصداع ، والحمى ، وآلام العضلات.
متى عليك الذهاب إلى المستشفى أو الطوارئ
إذا شعرت بأحد الأعراض التالية عليك على الفور الذهاب إلى الطوارئ وهي:
1- الشعور بألم في الصدر يستمر أكثر من بضع دقائق.
2- في حالة الشك بأن لديك طعامًا عالقًا في المريء.
3- لديك تاريخ مرضي من الإصابة بمرض القلب وتشعر بألم في الصدر.
4- تشعر بألم في الفم أو الحلق عند تناول الطعام.
5- الشعور بضيق في التنفس أو ألم في الصدر بعد تناول الطعام بوقت قليل.
6- حدوث تقيئ بكميات كبيرة ، أو غالبًا ما تعاني من القيء القسري ، أو تعاني من صعوبة في التنفس بعد التقيؤ ، أو تعاني من قيء لونه أصفر أو أخضر ، ويشبه حبوب القهوة ، أو يحتوي على دم.
أعراض ارتجاع المريء
قد يشعر مريض الارتجاع المريء بالأعراض يوميًا أو مرتين في الأسبوع ، وقد يكون الألم شديدًا أو متوسط الشدة ، ومن الأعراض التي يشعر بها المريض التالي:
1- ألم في الصدر.
2- صعوبة في البلع.
3- الشعور بوجود كتلة في الحلق.
4- الغثيان والتقيوء.
5- تآكل الأسنان.
6- السعال المزمن.
7- التهاب الحنجرة.
8- اضطراب النوام.
9- تطور الوضع ليصل إلى حد الإصابة بالربو.
10- الشعور بحرقة في المعدة ، خلف عظمة القص ، وتزداد حدتها عند النوم.
علاج ارتجاع المريء
في الغالب يتم البدء بالعلاج عن طريق الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، والتحدث مع المريض من أجل تغير عاداته الصحية ، أما عند فشل تلك المحاولات فيتم اللجوء إلى حلول أخرى قد تصل إلى العمليات الجراحية.
علاج ارتجاع المريء في المنزل
لعلاج ارتجاع المريء في المنزل عليك باتباع النصائح التالية:
1- تخفيض الوزن.
2- الامتناع عن التدخين.
3- رفع رأس السرير إلى الأعلى قليلاً.
4- الانتظار بعد تناول الطعام لمدة ثلاث ساعات على الأقل ثم النوم.
5- تناول الطعام ببطء.
6- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تعمل على حدوث أعراض الارتجاع أو تسبب زيادتها.
7- الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية.
8- الامتناع عن الكحول.
9- الإقلاع من تناول البصل ، الثوم ، النعناع ، القهوة ، صلصات الطماطم ،.
10- الحرص على عدم ارتداء ملابس ضيقة عند منطقة الخصر.
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