انت الان تتابع موضوع التهاب الشعب الهوائية المصاحب للتدخين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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لا شك أن التهاب الشعب الهوائية، ينتشر يومًا بعد يوم؛ خاصةً مع زيادة الدخان والملوثات الهوائية وعوادم السيارات، وكلها تعد أسباب وطيدة الصلة بذلك المرض. لكن هناك سبب آخر أجمع الاختصاصيون على كونه الخطر الأعظم والمتهم الأول في الإصابة بهذا المرض؛ وهو التدخين.

فهل يرتبط التدخين بعلاقة مباشرة بالتهابات الرئة؟ وما هي المسببات الأخرى لهذا المرض الخطير؟ وكيف نقي أنفسنا من الإصابة به؟ كل هذا سنتعرف عليه في الأسطر التالية:

حقائق سريعة عن التهاب الشعب الهوائية

هنا بعض النقاط الرئيسية حول التهاب الشعب الهوائية:

– يمكن أن يكون سبب التهاب الشعب الهوائية الفيروسات والبكتيريا والجزيئات الأخرى التي تهيج أنابيب الشعب الهوائية.

– التهاب الشعب الهوائية الحاد هو مرض قصير المدى، وغالبًا ما يحدث بعد الإصابة بالبرد أو الفيروس.

– التهاب الشعب الهوائية المزمن هو مرض طويل الأجل، ويمكن أن يكون نتيجة لعوامل بيئية أو مرض طويل.

– تدخين السجائر هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية المزمن.

– تستخدم الأشعة السينية للصدر، واختبار وظائف الرئة، وفحص الدم لتشخيص التهاب الشعب الهوائية.

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كيف يتم تشخيص التهاب الشعب الهوائية؟

سوف يسأل الطبيب عن الأعراض وخاصةً السعال. فقد يسألون أيضًا عن التاريخ الطبي للمرضى، ما إذا كانوا قد عانوا مؤخرًا من نزلة برد أو إنفلونزا، أو ما إذا كانوا يدخنون، أو ما إذا كانوا قد تعرضوا لمواد مثل الغبار أو الأبخرة أو الدخان أو أي شكل من تلوث الهواء.

عادةً ما يستخدم الطبيب سماعته الطبية للاستماع إلى أي أصوات غير طبيعية في الرئتين. وقد يقوم أيضًا بفحص المخاط، أو اختبار مستويات الأكسجين في الدم، وقد يوصي بإجراء فحص بالأشعة السينية للصدر، أو اختبار وظائف الرئة، أو بعمل اختبارات الدم.

العلاقة بين التهاب الشعب الهوائية والتدخين

أجريت في هذه المسألة دراسة لرصد النتائج الحديثة المتعلقة بالعلاقة بين التدخين، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، أو “مرض الانسداد الرئوي المزمن” وعلاقته بالوفاة. وها نحن ذا سنتعرف على النتائج بالتفصيل:

نتائج الدراسة

يصاب أكثر من 40٪ من المدخنين بالتهاب الشعب الهوائية المزمن خلال حياتهم.

يرتبط التهاب الشعب الهوائية المزمن بانخفاض متسارع في وظائف الرئة، ما يزيد احتمالية الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وبالتالي الوفاة.

يمكن أن يتأثر ما يقرب من ربع المدخنين بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

يوجد مرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة كبيرة أيضًا بين البالغين.

قد يستطيع المدخنون التقليل من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن عن طريق النشاط البدني.

في البالغين والمسنين، يرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن الوخيم بحدوث انخفاض سريع في وظائف الرئة، والذي يرتبط بدوره بالمستشفيات والوفاة المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

ملخص نتائج الدراسة : التهاب الشعب الهوائية المزمن هو علامة تحدد الأفراد المعرضين للخطر. فيما يتعلق بمرض الانسداد الرئوي المزمن والوفاة، ويعد التشجيع على الإقلاع عن التدخين أمر مهم جدًا للحد من هذه المخاطر. وكذلك يجب اتباع إجراءات الوقاية اللازمة التي ينصح بها الاختصاصيون.

إجراءات يجب اتباعها للوقاية من التهاب الشعب الهوائية

الإقلاع عن التدخين

نظرًا لأن تدخين السجائر هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية المزمن، فإن تجنب التدخين هو أحد أفضل الطرق لمنع الإصابة بهذا المرض. وعلى الرغم من أنه ليس من الممكن دائمًا منع التهاب الشعب الهوائية الحاد أو المزمن. إلا أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تقلل من مخاطر تدهور المرض:

لا تجرب التدخين؛ أو قم بالإقلاع عن التدخين إذا كنت تدخن بالفعل.

تجنب مهيجات الرئة مثل الدخان، والغبار، والأبخرة، والأبخرة، وتلوث الهواء. وإذا كان تجنب التعرض لهذه الأشياء غير ممكن، فارتدي قناعًا يغطي الأنف والفم.

اغسل يديك كثيرًا للحد من التعرض للجراثيم والبكتيريا.

الحصول على لقاح الانفلونزا السنوي.

الحصول على لقاح الالتهاب الرئوي.

أسباب التهاب الشعب الهوائية بأنواعه

في دراسة أجريت في لبنان، ارتبط التعرض للتدخين السلبي في العمل بمضاعفة خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن (زيادة خطر الإصابة بنسبة 89 في المائة)، في حين كان التدخين السلبي في المنزل مرتبطًا بأكثر من مرتين ونصف بهذا الخطر. كما إن العيش بالقرب من طريق مزدحم يضاعف الخطر تقريبًا، كما تفعل تدفئة المنزل بتكييف الهواء الساخن بدلًا من التدفئة الكهربائية.

كما ارتبط العيش بالقرب من محطة توليد الطاقة التي تعمل بالديزل بزيادة 62 في المائة في خطر التهاب الشعب الهوائية المزمن. ويمكن أن يكون بسبب عدوى فيروسية؛ لأن التهاب الشعب الهوائية يكون عادةً بسبب العدوى الفيروسية. وأيضًا يحدث أحيانًا بسبب التهاب الأنابيب القصبية، أو الفيروسات، أو البكتيريا، أو الجزيئات الأخرى المهيجة.

أسباب التهاب الشعب الهوائية الحاد

عادةً ما يسبب التهاب الشعب الهوائية الحاد فيروسات، وعادةً ما تسبب تلك الفيروسات نزلات البرد والانفلونزا. كما يمكن أن يكون سبب العدوى الجرثومية هو التعرض للمواد التي تهيج الرئتين، مثل دخان التبغ، والغبار، والأبخرة، وتلوث الهواء.

أسباب التهاب الشعب الهوائية المزمن

يحدث التهاب الشعب الهوائية المزمن بسبب حدوث تهيج متكرر، وتلف في أنسجة الرئة، والمجرى الهوائي. لكن سيظل التدخين هو أكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية المزمن، مع أسباب أخرى تشمل التعرض طويل الأجل لتلوث الهواء، والغبار، والأبخرة.