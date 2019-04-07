اماكن الغدد اللمفاوية في الفخذ

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تعتبر الغدد الليمفاوية والتي يشار إليها أيضا باسم العقد اللمفاوية، جزءا مهما من الجهاز المناعي، وتوجد الغدد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم ولكنها مرئية وقادرة على الشعور بها (واضحة) فقط عندما تكون مكبرة أو منتفخة، والعقد اللمفاوية إقليمية وكل مجموعة منها تتوافق مع منطقة معينة من الجسم وتعكس تشوهات في تلك المنطقة، والمناطق الشائعة التي تكون فيها الغدد الليمفاوية المتضخمة أكثر بروزا وأكثر ملاحظة بسهولة، مثل خلف الاذن، وفي الرقبة والفخذ، وتحت الذقن وفي الإبطين .

أين توجد الغدد الليمفاوية

توجد الغدد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم، بعضها مباشرة تحت الجلد بينما البعض الآخر عميق داخل الجسم، وحتى الغدد الليمفاوية الأكثر سطحية (قريبة من الجلد) عادة ما تكون غير مرئية أو واضحة (شعرت باللمس)، ما لم تكن متورمة أو مكبرة، وترتبط الغدد الليمفاوية مع بعضها البعض عن طريق الملصقات اللمفاوية فضفاضة، وتتجمع الغدد الليمفاوية بشكل عام في مناطق مختلفة من الجسم حيث تكون مسؤولة عن تصفية الدم وأداء وظيفتها المناعية لتلك المنطقة المعينة من الجسم، وتتغذى السوائل من الأوعية اللمفاوية في النهاية إلى الجهاز الوريدي (الأوردة) في الجسم.

ويفحص الأطباء وغيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية هذه المناطق بحثا عن تضخم العقد اللمفاوية، وتعد الإصابات المتنوعة واسعة النطاق هي الأسباب الأكثر شيوعا لتورم الغدد الليمفاوية، على سبيل المثال التهاب الحلق، والتهاب الأذن، وداء عدد كريات الدم البيضاء، والمشاكل الطبية الأكثر خطورة مثل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية أو الأورام اللمفاوية (سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين) أو غيرها من أنواع السرطان أو الذئبة قد تسبب تورم الغدد اللمفاوية، ونادرا ما يمكن أن يسبب الدواء المشكلة .

ما هي الغدد الليمفاوية

الغدد اللمفاوية هي جزء مهم من الجهاز المناعي للجسم وللمساعدة في مكافحة الالتهابات، ويشار إلى الغدد الليمفاوية تورم عادة ما تسبب العدوى باسم التهاب الغدد اللمفاوية، والعقد اللمفاوية (تسمى أحيانا الغدد اللمفاوية) عبارة عن هياكل صغيرة أو ناعمة أو مستديرة أو بيضاوية توجد في جميع أنحاء الجسم وتتصل ببعضها في سلسلة، واللمف هو سائل مائي يدور داخل الأوعية اللمفاوية وتم العثور على العقد اللمفاوية بالقرب من هذه الأوعية، وداخل الكبسولة تحتوي الغدد الليمفاوية على أنواع معينة من الخلايا المناعية، وهذه الخلايا هي الخلايا اللمفاوية بشكل أساسي والتي تنتج بروتينات تلتقط وتحارب الفيروسات والميكروبات الأخرى، والبلاعم التي تدمر وتزيل المواد الملتقطة .

هل تورم الغدد الليمفاوية مؤلم

بشكل عام يمكن أن تكون الغدد الليمفاوية التورم الناجم عن الالتهابات أو السرطانات مؤلمة أو طرية، وبعض الأسباب الحميدة لتضخم الغدد الليمفاوية قد لا تكون مؤلمة، والأماكن الشائعة لتضخم الغدد الليمفاوية قد تتضخم في أجزاء مختلفة من الجسم لأسباب مختلفة، ويمكن للناس في كثير من الأحيان رؤية الغدد الليمفاوية تورم على الرقبة وخلف الاذن، وعند قاعدة الجمجمة منطقة القذالي، وتحت الفك، وفوق عظمة الترقوة، وحول الفخذ .

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الغدد الليمفاوية المنتفخة على جانب الرقبة أو تحت الفك

الغدد الليمفاوية المنتفخة على جانب الرقبة أو تحت الفك هي الأكثر شيوعا، وقد تمثل عدوى حول تلك المنطقة مثل عدوى الأسنان أو الخراج، التهاب الحلق، أو مرض فيروسي أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ومعظم أسباب تضخم الغدد الليمفاوية في هذه المنطقة حميدة (غير سرطانية) ولكن في بعض الأحيان تورم هذه الغدد الليمفاوية قد يوحي أيضا بسرطان في منطقة الرأس والرقبة .

الغدد الليمفاوية المنتفخة خلف الأذن وفي قاعدة الجمجمة

قد تترافق الغدد الليمفاوية خلف الأذن أو في قاعدة الجمجمة مع عدوى حول فروة الرأس أو عدوى العين (الملتحمة)، والسبب الأكثر شيوعا للغدد الليمفاوية في فروة الرأس هو الأمراض الجلدية التي تصيب فروة الرأس، مثل قشرة الرأس (التهاب الجلد الدهني) أو خراج أو عدوى الأنسجة الرخوة .

الغدد الليمفاوية في الإبط

الغدد الليمفاوية في الإبط مهمة تشريحيا في سرطان الثدي، وغالبا ما يتم فحصهم جسديا في المرضى الذين يخضعون لتحقيق سرطان الثدي، كما أنها تلعب دورا مهما في التدريج (تحديد المدى) والتنبؤ بنتيجة سرطان الثدي أثناء إزالة الأنسجة السرطانية من الثدي، ويمكن أن تسبب العديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم تضخم هذه الغدد الليمفاوية، (الأورام اللمفاوية هي سرطانات تنشأ في الغدد الليمفاوية، وهذه الغدد الليمفاوية يمكن أن تصبح أيضا تفاعلية وتتوسع بسبب صدمة أو إصابة الذراع على نفس الجانب .

الغدد الليمفاوية المتضخمة فوق عظمة الترقوة

تعتبر الغدد الليمفاوية المكبرة فوق عظمة الترقوة (اعتلال عقد لمفية فوق الترقوة) غير طبيعية دائما، وهذه تشير عموما إلى سرطان أو عدوى في المنطقة القريبة، ومن الأمثلة على ذلك التهاب الرئة، سرطان الرئة، سرطان الغدد الليمفاوية في تجويف الصدر، أو سرطان الثدي، وفي بعض الأحيان قد تؤدي السرطانات البعيدة إلى زرع هذه الغدد الليمفاوية، مثل السرطانات التناسلية .

كيف يمكنك التحقق من تورم الغدد الليمفاوية

عادة ما تكون الغدد الليمفاوية غير مرئية، وبمجرد تكبيرها يمكن أن تصبح مرئية في مناطق معينة من الجسم، خاصة خلف الأذن أو في رقبتك أو في الفخذ، وقد تلاحظها على أنها “نتوءات” مكبرة، والغدد اللمفاوية المتضخمة غالبا ما يمكن الشعور بها عن طريق تحريك يديك ببطء حول المنطقة المتورمة، ويمكنك تحديد ما إذا كانت متورمة أم لا .