انت الان تتابع موضوع اسباب الم في وسط القفص الصدري والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد ألم الصدر من أخطر الأعراض المرضية التي يمكن أن تصيب الإنسان البعض قد يعتقد أنها أزمة قلبية ولكن ليس في كل الحالات فيوجد مجموعة من العوامل التي قد تسبب ألم الصدر وفي بعض الأحيان يصعب على الطبيب تحديد أسباب آلام الصدر حيث أنه ليست هنالك قاعدة محددة لتحديد الآلام وكيفية علاجها منزليًا ، ويظهر ألم الصدر بعدة أشكال من كونه كالطعنة الحادة إلى الألم الخفيف يبدو أن ألم الصدر يكون أحيانًا كالحرق في حالات معينة وقد ينتقل الألم إلى الرقبة وفي الفك وقد يمتد الألم إلى الظهر أو أسفل الذراعين أو في كلتيهما .

أسباب ألم الصدر

يوجد الكثير من المشكلات المختلفة التي تتسبب في حدوث ألم بالصدر وتشمل الأسباب المهددة للحياة للرئتين أو للقلب حيث أن الألم بالصدر من الممكن أن يشير لوجود مشاكل خطيرة ، ولا يسبب القلب حتى منتصف العمر ألم بالصدر ولكن الأكثر شيوعًا هو :

-الإصابة بالذبحة الصدرية وهي ألم بالقلب ولكنها ليست بنوبة قلبية .

-الألم القصير والحاد الشائع لدى الأشخاص من الشباب أو الأصحاء ، وانكماش أو الألم في نهاية النفس العميق .

-التنفس الزائد أو المعروف بفرط التهوية وهو من الأسباب الشائعة جدًا لحدوث ألم الصدر وخاصة عند الشباب .

-لو كان الضغط على نقطة معينة قد يكون الألم ناتج من جدار الصدر وليس من القلب .

-لو كان الألم مصدره غشاء الرئة أو وجود ألم نتيجة لالتهاب الجنبة فإنه يزداد شدته عند التنفس بعمق أو مع السعال وهذا النوع من الألم يجب معه زيارة الطبيب على الفور .

-الألم الناتج عن قرح المعدة وقد يزيد مع فراغ البطن ويقل بتناول الفرد للطعام ، وقد يكون مصدر ألم الصدر المرارة وهو الأكثر حدة وخاصة بعد تناول الأطعمة ويتطلب تلك الحالة أيضًا استشارة الطبيب .

-تسلخ الشريان الأبهر يصيب المرض الشريان الأبهر نتيجة لانفصال الطبقات الداخلية للأوعية الدموية فيدفع الدم نحو ما بين الطبقات فيحدث تمزق للشريان الأبهر.

-التهاب التامور وهو الذي يحدث بالكيس المحيط بالقلب في الأغلب ما يتسبب في حدوث ألم حاد يزداد عند التنفس

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-مشاكل المرارة والبنكرياس قد يحدث ألم الصدر بسبب وجود حصوات أو التهابات بالمرارة والبنكرياس مما يتسبب في حدوث ألم في البطن ويمتد الألم لمنطق وسط الصدر .

-بسبب ألم العضلات وهو الذي ينتج عن متلازمات الألم المزمن منها ألم التليف العضلي الذي يسبب ألم مستمر في وسط الصدر .

-وإصابات الضلوع بسبب وجود ضلع مكسور أو يوجد كدمات تسبب ألم بالصدر .

-الانصمام الرئوي بسبب جلطة الدم المستقرة في شريان الرئة مما يتسبب في حجب تدفق الدم من الوصول لأنسجة الرئة فيتسبب في ألم الصدر .

-التهاب الجنبة الذي يصيب الغشاء المغطى للرئتين مما يسبب التهاب فينتج عنه ألم بالصدر ويزيد الألم سوء عند التنفس أو السعال .

-بسبب هبوط الرئة وعادة ما يبدأ الألم فجأة ويستمر لنحو أربع ساعات .

-نوبات الهلع عند الشعور بالخوف الشديد وغالبًا ما يصاحبها ألم بالصدر وسرعة ضربات القلب وتنفس سريع وتعرق .

الأعراض المرتبطة بألم الصدر

قد تسبب الآلام الموجود بالصدر أحاسيس متباينة وتتوقف جميعها على مسببات الأعراض وفي بعض الأحيان ليس هنالك علاقة بين سبب ألم الصدر والقلب ولكن ليست هنالك طريقة للتأكد من سبب الألم إلا بعد زيارة الطبيب .

آلام الصدر المرتبطة بالقلب

يشتكي الكثير من مرضى القلب بأنهم يشعرون بشعور مزعج غامض ولكن لا يصح وصفه إلا أنه ألم وغالبًا ما يكون الإحساس المزعج المرتبط بالقلب عبارة عن نوبة قلبية أو نتيجة لمشكلة في القلب ويمكن وصف الألم بأنه ، حرقة أو امتلاء أو ثقل أو ضيق بالصدر ، أو ألم ساحق ينتشر إلى الظهر والعنق والفك ويصل إلى الكتفين وأحد الذراعين أو كلاهما ، ويستمر الألم أكثر من عدة دقائق ويزيد الألم مع الحركة أو النشاط ثم يخف ويعود ثانية أو يتباين الألم في شدته ويصاحب ذلك العرق البارد وضيق التنفس والقيء والغثيان والضعف العام والدوخة .

أنواع آلام الصدر

هنالك آلام صدر أخرى يصعب التفريق بين آلام الصدر المرتبطة بالقلب أو غيرها ومع ذلك فقد لا يرتبط ألم الصدر بالقلب في الأغلب يقترن الألم بالطعم اللاذع أو الشعور بحدوث ارتجاع للطعام إلى الفم أو وجود مشاكل في البلع أو تحسن الألم أو سوء الألم بتغير وضعية الجسم ، واشتداد الألم مع التنفس أو السعال وقد يستمر الألم لعدة ساعات وترجع الأعراض التقليدية لحرقة القلب وحرق فم المعدة وإحساس مؤلم بحرقة في وسط الصدر خلف عظمة الصدر يرجع ذلك لمشاكل المعدة والقلب .