ماذا تعرفين عن "الحمل الضعيف" وما أسباب انخفاض هرمون الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 12:55 مساءً - نسبة الهرمونات في جسم المرأة تختلف في كل مرحلة من عمرها، فالهرمونات هي التي تميز المرأة وتمكنها من إنجاب الأطفال، ولكل هرمون وظيفة معينة وعندما تحمل المرأة تطرأ تغييرات على هذه الهرمونات تقوي الحمل أو تضعفه، وللتعرف على ذلك بشكل أكبر التقت "الخليج 365 وطفلك" باستشارية النساء والولادة والمسالك البولية النسائية في العيادة الأولى بجدة الدكتورة "سناء احمد تواتي" لتحدثنا حوله.

لهرمون الحمل حقائق تعرفي عليها:

يرتفع مستوى هرمون الحمل كلما تقدمت في فترة الحمل إلى الشهر الثالث ثم يبدأ في الانخفاض.

رفع مستويات إنتاج الجسم من هرموني الاستروجين والبروجسترون وهرمون الحمل ضروري لثبات الحمل وهو دلالة سلامته.

في حال كان مستوى هرمون الحمل أقل من 5 مليلتر فذلك يعني عدم وجود حمل.

يتضاعف مستوى هرمون الحمل كل 48 إلى 72 ساعة، لدى 85٪ من حالات الحمل الطبيعي.

أفضل وقت لتحليل هرمون الحمل بعد تلقيح البويضة بأسبوع أي قبل موعد الدورة بأسبوع.

لماذا يحدث الحمل الضعيف؟

وجود عيب خلقي في الجنين أو خلل في الجينات الوراثية بحيث يمنع تتمه الحمل بشكل طبيعي.

وجود خلل في نوعية البويضة الملقحة حيث تكون غير جيدة نتيجة تكيس المبايض أو التقدم في السن.

وجود خلل مناعي يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى الجنين مما يؤدي إلى نزوله.

أهم أسباب انخفاض مستوى هرمون الحمل:

عيوب خلقية في شكل الرحم، مثل الرحم ذو القرنين.

زيادة وزن السيدة.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

ضعف عملية الإباضة.

مشاكل في المسالك البولية.

الإصابة بسرطان الثدي.

وجود أورام وتليفات في بطانة الرحم.

المعدلات الطبيعية لهرمون الحمل بالأسبوع:

صحيح أن هذه الأرقام تقريبية وتختلف من امرأة لأخرى ولكن ما يُعوّل عليه الأطباء لتحديد مستويات الهرمون في الجسم والتأكد من حسن سير الحمل.

الأسبوع ملي وحدة دولية الأسبوع الاول 5-50 الأسبوع الثاني 5-50 Advertisements الأسبوع الثالث 5-50 الأسبوع الرابع 10-425 تكوّن الكيس الامنيوسي وبدء الجنين بالنمو (في الأسبوع الخامس) 19- 7340 سماع دقات قلب الجنين (في الأسبوع السادس). 1080- 56500 الأسبوع (السابع والثامن) 7650-229000 الأسبوع 9-12 25000- 288000 الأسبوع 13-16 13300- 254000 14-17الأسبوع 4060- 165400 الأسبوع 25-40 3640-117000 عدم وجود حمل 5.0

نسبة هرمون الحمل الطبيعية:

ترتفع نسبة هرمون الحمل أثناء نمو الجنين وتتضاعف هذه النسبة بشكل طبيعي كل يومين.

نصائح قبل إجراء تحليل الدم الرقمي:

تجنب تناول الطعام والشراب قبل الفحص فمن الأفضل إجراء الفحص بعد ثلاث ساعات من الاستيقاظ من النوم وتفادي القيام بأي مجهود بدني قبل إجراء التحليل بالإضافة إلى الحالة النفسية والتوتر لهما دور أيضاً.