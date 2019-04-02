شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الحبهان عند الافراط فى تناوله منها حصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحبهان أو الهيل من التوابل الشهيرة التى تضاف للعديد من المأكولات لإعطائها مذاقا مميزا، وعلى الرغم من فوائد الحبهان إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الصحية الضارة، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار الحبهان، بحسب ما ذكر موقع "style craze" .



الحبهان

اضرار الحبهان

الحبهان قد يسبب العديد من الأضرار عند الافراط فى تناوله

الحبهان قد يسبب الحساسية

إذا تم استخدام الحبهان لفترة طويلة وبكميات كبيرة، قد يؤدي ذلك إلى الحساسية، وحساسية الجلد المعروفة باسم "التهاب الجلد التماسي" هي نوع شائع من الطفح الجلدي يتم تطوره بسبب الإفراط في تناول الحبهان، كما قد تواجه أيضًا نوعًا من مشكلات الجهاز التنفسي إذا كنت تستهلك الحبهان بشكل مفرط، من أعراض الحساسية التى قد تظهر عند الافراط فى تناول الحبهان ما يلى:

-ضيق الصدر أو الحلق.

-ألم في الصدر.

-ضيق التنفس.

-مشكلة في الجهاز التنفسي.



اضرار الحبهان منها الحساسية

تكون حصوات المرارة

الاستهلاك المفرط للحبهان قد يؤدي إلى تكون حصوات المرارة، حيث كشفت بعض الدراسات الحديثة أن الجهاز الهضمي غالباً ما يفشل في امتصاص الحبهان، وهذا يؤدي إلى ترسب نفس البذور داخل أجسامنا، وتؤدي هذه العملية في النهاية إلى نمو حصوات المرارة، كذلك إذا كانت لديك بالفعل حصوات فى المرارة يجب أن تتوقف تماماً عن تناول الحبهان، وأثبتت الأبحاث أن تناول الحبهان بالنسبة لمريض حصوات المرارة يؤدي إلى العدوى والنزيف.

بعض الأدوية تتفاعل مع الحبهان

يجب أن تستهلك الحبهان بوعي إذا كنت تتناول الأدوية باستمرار، لأن بعض الأدوية قد تتفاعل مع الهيل سلباً وتؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، لذلك إذا كنت تستهلك أيًا من الأنواع التالية من الأدوية يجب أن تتوقف حينها عن تناول الحبهان وهذه الأدوية هى:

-أدوية فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"

-مضادات التخثر أو تجلط الدم.

-أدوية الكبد.

-مضادات الاكتئاب.

-الأسبرين.

-الأدوية المضادة للصفائح الدموية.

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-أدوية علاج الحصوات.

-أدوية متلازمة القولون العصبي.



فوائد الحبهان تحسين صحة القلب

فوائد الحبهان

هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الحبهان، ولكن يجب الانتباه إلى تناوله بدون إفراط، وتشمل فوائد الحبهان ما يلى:

-تحسين صحة الجهاز الهضمى.

-تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

-الوقاية من الإصابة بالسرطان.

-له خصائص مدرة للبول.

-الوقاية من الاكتئاب.

-يحارب الربو.

-يحسن الشهية.

-يحسن صحة الفم.

-يخفض ضغط الدم المرتفع.

-يعالج التهاب الحلق.