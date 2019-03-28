انت الان تتابع موضوع اعراض الحمل قبل الدورة بعشرة ايام والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تختلف أعراض الحمل من امرأة إلى أخرى فبعض النساء تظهر العلامات عليهن منذ بداية الإخصاب أي منذ اليوم الأول للحمل والبعض الأخر منهن لا يظهر عليهن علامات الحمل إلا بعد أسابيع من حدوث عملية تلقيح البويضة ومن خلال بعض الأعراض تعرف السيدات بحدوث الحمل وقبل إجراء الاختبار في الغالب تظهر هذه الأعراض قبل موعد دورة الحيض الشهرية فما تلك الأعراض

أعراض الحمل قبل الدورة الشهرية

الشعور بالغثيان

عند تلقيح الحيوان المنوي للبويضة منذ اللحظة الأولى تظهر أعراض الحمل وتكون على ثلاث مراحل حيث من الممكن أن تظهر علامات الحمل في الفترة التي تسبق الدورة الشهرية :

المرحلة الأولى

في المرحلة الأولى التي يحدث فيها الإخصاب والتي تكون بعد مرور عشرة أيام على تخصيب البويضة من قبل الحيوان المنوي ولذلك من الممكن أن تلاحظ الحامل العلامات الأولى لحملها وهي التي تحدث بعد دخول البويضة والتصاقها بجدار الرحم مما يزداد معها سمك الرحم لكونه يستعد لاستقبال نمو الجنين وزيادة حجمه مع الوقت ومن أهم العلامات الظاهرة في هذه المرحلة ما يلي :

-أولًا خروج بقع دم بسيطة من المهبل تكون في غير موعد دورة الحيض وتظهر في اليوم السادس إلى اليوم الثاني عشر بعد حدوث الإخصاب وهذا نتيجة لتعلق البويضة في جدار الرحم .

-ثانيًا بداية شعور السيدة بظهور وجع في منطقة البطن وظهور تقلصات أسفل منطقة البطن .

-ثالثًا بداية الشعور بالألم في منطقة الثدي يظهر ذلك في الأسبوع الأول من عمر الحمل ، والشعور بثقل في الثدي وزيادة حجم الثدي ، وسرعان ما تختفي تلك العوارض مع تقدم الحمل وانتهاء الأسابيع الأولى من عمر الحمل .

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المرحلة الثانية

وهي المرحلة التي تلي مرحلة الإخصاب أي بعد 15 يوم من التصاق البويضة في جدار الرحم وفيها تظهر الأعراض الخاصة بالحمل بوضوح فتظهر فيها أعراض الوحم ، والشعور بعدم الرغبة في تناول الطعام والغثيان من الممكن أن تظهر الوحم عند سيدات وفقدان الشهية عند أخريات وهذا يكون نتيجة لتغير الهرمونات .

وعادة ما تشعر الحامل بالرغبة بالتقيؤ الشديد وخصوصًا بعد الاستيقاظ صباحًا ولكن بعض السيدات لا تشعر بتلك الحالة ، وتبدأ الحلمات بتغير لونها وظهور الاسمرار الخفيف في المنطقة المحيطة بحلمات الثدي تظهر هالة داكنة اللون حول الحلمات وتظهر في الأسبوع الذي يسبق دورة الحيض الشهرية .

المرحلة الثالثة

هي أخر فترة من ظهور الأعراض الأولية للحمل وأهم ما يميز تلك الفترة تأخر موعد دورة الحيض الشهرية عن موعدها المقرر ، وتظهر بقع دم خفيفة وهي دليل على ثبات الحمل ، وتبدأ الحامل في الشعور برغبة ملحة في التبول بسبب ضغط الجنين على المثانة ، يظهر التقلبات المزاجية والقلق والتوتر نتيجة للتغيرات الهرمونية ، وبعد انتهاء موعد دورة الحيض الشهرية بيوم تتأكد من حدوث الحمل بشكل مؤكد ويتم التأكد من الحمل بعمل اختبار الحمل أو اختبار الدم ولكن يفضل انتظار أكثر من يوم حتى يحدث انتظام للهرمونات .

العلامات المؤكدة لحدوث الحمل

-ظهور تقلصات أشبه بتقلصات الدورة الشهرية وحدوث تشنجات أسفل البطن ، والإحساس المستمر بانتفاخ البطن .

-زيادة معدل ضربات القلب .

-ارتفاع درجة حرارة الجسم .

-النزف البسيط نتيجة لالتصاق البويضة في جدار الرحم .

-الوحم الرغبة الملحة في تناول أطعمة معينة .

-فقدان الشهية .

-الحاجة المستمرة للتبول نتيجة لضغط الجنين على المثانة .

-زيادة إفرازات اللعاب .

-حدوث انسداد بالأنف نتيجة لزيادة الهرمونات وزيادة الدم المتدفق مما يتسبب في انتفاخ الأغشية المخاطية وحدوث الجفاف والنزيف في بعض الأوقات .

–زيادة حجم الثدي .

-التقلبات المزاجية بدون أسباب .

-ظهور علامات جلدية .

-نزيف اللثة الفجائي .

-الحاجة للنوم بشكل مستمر .

نصائح للحامل في الأسبوع الأول

عند مجرد الشك في الحمل لابد من زيارة الطبيب على الفور لإجراء الفحوصات اللازمة للحمل ، والحرص على متابعة الحمل باستمرار ، وعلى الحامل تجنب بعض الأطعمة كالحليب المصنع والجبن المصنع والمقليات والحمضيات لتجنب حرقة المعدة ، وعدم تناول أي أدوية أو مكملات غذائية بدون إشراف الطبيب .

والحرص على ممارسة التمارين الرياضية وهي آمنة في المرحلة الأولى ولكن تجنبي حمل الأشياء الثقيلة وعدم القيام بتمارين قوية ، تمارين خفيفة تحت إشراف الطبيب ، وضرورة تجنب الكافيين مثل الشاي الأسود والأخضر والقهوة ومشتقاتها وكذلك المشروبات الغازية والشكولاته لأن الكافيين يزيد من خطر الإجهاض ، الإقلاع عن التدخين أم تجنب أماكن المدخنين لأن التدخين أو استنشاق رائحة السجائر تزيد من مخاطر الإجهاض كما أنه يزيد من خطر الولادة المبكرة وقد يتعرض الجنين لمتلازمة الموت المفاجئ .