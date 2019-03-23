"العين الإخبارية" تلتقي صاحب نظرية "الموناليزا" للتوعية الصحية

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعرض الدكتور أحمد محمد عبدالملك، أخصائي طب الأسرة الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، خلال ورشة عمل "الموناليزا"، أسلوبا حديثا للتوعية الصحية الجيدة، يحاكي جمال اللوحة العالمية بتفاصيلها الصغيرة. وأشار الدكتور أحمد محمد عبدالملك، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية "، إلى أن الوصول إلى الوزن المثالي يحتاج إلى اتباع سلوكيات غذائية جيدة، لتصبح صورتك أكثر إشراقا، وأن تغيير السلوكيات الصحية يجب أن يتم بالتدريج على مدار سنة كاملة

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