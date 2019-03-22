دراسة جديد تؤكد أن شرب الشاي أو القهوة ساخنين يُدمر بطانة الفم

حذرت دراسة جديدة من أن شرب الشاي أو القهوة الساخنة ربما يضاعف من خطر الإصابة بسرطان المريء، حيث كشف العلماء أن المياه الساخنة جدا تدمر بطانة الفم والحلق ما يمكن أن يغذي الأورام، وكشفت الدراسة التي أجريت على أكثر من 50 ألف شخص أن من يتناولون المشروب عند درجة حرارة 60 مئوية أكثر عرضة للإصابة بنسبة 90%، ويرتفع الخطر إلى 2.4 مرة بين أولئك الذين اعتادوا على تناول المشروب في درجة حرارة 75 درجة مئوية.

وأوضح الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها على الشاء ستنطبق على المشروبات الأخرى بما في ذلك القهوة أو الشوكولاته الساخنة، وأضاف الباحثون "أشارت دراستنا إلى أن شرب الشاي ساخنا جدا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء ، وبالتالي ينصح بالانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قبل الشرب".

اقرأ أيضـــــــــــــَا

- تناول المشروبات الساخنة يُزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

وبحثت الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للسرطات في عادات الشرب لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاما ممن يعيشون في شمال شرق إيران، وتم تحديد 317 حالة جديدة من سرطان المريء خلال فترة المتابعة من 2004 حتى 2017، ويؤثر المرض بشكل خاص على الأشخاص في عمر الستينيات والسبعينيات، ويعتبر الرجال أكثر عرضة للخطر عن النساء.

وتشمل أعراض المرض صعوبات في البلع وعسر الهضم وفقدان الشهية وفقدان الوزن أو ألم في الجزء العلوي من البطن أو الصدر أو الظهر، وتعد هذه الدراسة الأولى التي تؤكد الارتباط بين المشروبات الساخنة والمرض من خلال متابعة الكثير من الناس لفترة طويلة، وجمع الباحثون معلومات حول المدة التي انتظرها المشاركون بين سكب الشاي وشربه، وما إن كانوا يحبوه دافئا أو فاترا أو ساخنا أو ساخنا جدا، كما قاموا بإعداد كوبين من الشاي لقياس درجة الحرارة باستخدام مقياس رقمي، وطُلب من المشاركين شرب الشاي عند درجة حرارة 75 درجة مئوية، وسُئل المشاركون عما إن كانوا معتادين على شرب الشاي بهذه الحرارة أم أنهم يشربوه عند حرارة أعلى، وم تسجيل الإجابات.

Advertisements

وقالت جورجينا هيل مسؤولة المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: " تعد هذه الدراسة دليلا على أن تناول المشروبات عند درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المرئ ، لكن معظم الناس في المملكة المتحدة لا يشربون الشائ عند هذه الحرارة المرتفعة، وطالما أنك تترك الشاي قليلا حتى يبرد أو تضيف عليه الحليب البارد فمن غير المحتمل أن يرتفع معدل إصابتك بالسرطان، كما أن عدم التدخين والالتزام بوزن صحي وتقليل الكحوليات سيجعل الاحتمالات لصالحك".

وصنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان عام 2016 شرب المشروبات الساخنة للغاية فوق حرارة 65 درجة مئوية كمسرطن محتمل، وأوضحت الوكالة أن نوع الشاي الذي يتم شربه عند درجات حرارة مرتفعة يكون في أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، فيما أوضح الباحثون أن درجة الحرارة المرتفعة كانت أكثر ارتباطا بالسرطان بغض النظر عن نوع المشروب.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- فوائد القهوة الخضراء أبرزها تنظيم ضغط الدم والسكر

- القهوة "الإسبريسو" توقِف نمو خلايا سرطان البروستاتا