انت الان تتابع موضوع الموانع الدائمة والمؤقتة التي تعيق بعض الامهات عن ارضاع اطفالهن رضاعة طبيعية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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على مر السنين تم إخبار عدد كبير جدًا من النساء بأنهن يجب عليهن التوقف عن الرضاعة الطبيعية ، القرار المتعلق بمواصلة الرضاعة الطبيعية عندما تتناول الأم دواء ، على سبيل المثال ، أكثر انخراطًا مما إذا كان الطفل سيحصل على أي حليب اخر. و ينطوي أيضًا على مراعاة مخاطر عدم الرضاعة الطبيعية ، بالنسبة للأم والطفل والأسرة.

تذكر أن التوقف عن الرضاعة الطبيعية لمدة أسبوع أو حتى أيام قد يؤدي إلى الفطام الدائم حيث قد لا يأخذ الطفل الثدي مرة أخرى ، و من ناحية أخرى ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بعض الأطفال قد يرفضون تناول الزجاجة تمامًا ، حتى أن نصيحة التوقف ليست خاطئة فحسب ، بل غير عملية في كثير من الأحيان أيضًا. علاوة على ذلك ، من السهل أن تنصح الأم بضخ لبنها بينما لا يرضع الطفل رضاعة طبيعية ، لكن هذا ليس سهلاً دائمًا.

اسباب تدعو للتوقف عن الرضاعة

مرض الأم

– عدد قليل جدا من أمراض الأم تتطلب حالتها التوقف عن الرضاعة الطبيعية ، و ينطبق هذا بشكل خاص على العدوى التي قد تصاب بها الأم ، و الالتهابات و هي أكثر أنواع الأمراض شيوعًا التي يُطلب من الأمهات التوقف عن الرضاعة عند الإصابة بها ، و تتسبب الفيروسات في معظم الإصابات ، و معظم الإصابات الناجمة عن الفيروسات تكون أكثر معدية قبل أن يكون لدى الأم فكرة أنها مريضة.

– بحلول الوقت الذي تصاب فيه الأم بالحمى (أو سيلان الأنف ، أو الإسهال ، أو السعال ، أو الطفح الجلدي ، أو القيء ، إلخ) ، ربما تكون قد نقلت العدوى إلى الطفل ، و مع ذلك فإن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من العدوى ، و يجب على الأم مواصلة الرضاعة الطبيعية ، من أجل حماية الطفل ، إذا مرض الطفل و هو أمر ممكن ، فمن المحتمل أن يصاب بمرض أقل من توقف الرضاعة الطبيعية ، لكن غالبًا ما تفاجئ الأمهات بسرور أن أطفالهن لا يمرضون على الإطلاق ، تمت حماية الطفل من الرضاعة الطبيعية المستمرة للأم.

– الاستثناء الوحيد لما سبق هو عدوى فيروس الايدز في الأم ، هناك شعور عام بأن الأم المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لا ترضع ، على الأقل في الحالة التي تعتبر فيها مخاطر الرضاعة الطبيعية مقبولة ، كذلك هناك بعض الحالات التي لابد من التوقف فيها عن الرضاعة لأمراض أخرى ، و من بينها الإصابة بالروماتويد ، ذلك المرض الذي يصعب التوقف عن علاجه ، و كافة الأدوية الخاصة به تفرز في حليب الثدي ، و التعرض للعلاج الاشعاعي و المناعي ايضا.

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الأجسام المضادة في الحليب

– لدى بعض الأمهات ما يسمى “أمراض المناعة الذاتية” ، مثل فرفرية نقص الصفيحات مجهول السبب ، و مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي ، و فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي ، و غيرها الكثير ، و تتميز هذه الأمراض بالأجسام المضادة التي تنتجها الأم ضد أنسجتها ، و قيل لبعض الأمهات إنه بسبب دخول الأجسام المضادة إلى اللبن ، يجب ألا ترضع الأم رضاعة طبيعية ، لأنها ستسبب المرض لدى طفلها ، هذا هراء لا يصدق ، و لكن ما يجد أخذه بعين الاعتبار التعرف على قابلية تناول الأدوية المعلجة مع الرضاعة أو امكانية التوقف عنها حتى وقت الفطام.

مشاكل الثدي

– التهاب الضرع ( التهاب الثدي) ليس سببا لوقف الرضاعة الطبيعية ، في الواقع من المرجح أن يشفى الثدي بسرعة أكبر إذا استمرت الأم في الرضاعة الطبيعية من الجانب المصاب ، كذلك خراج الثدي ليس سببا لوقف الرضاعة الطبيعية ، حتى على الجانب المصاب ، على الرغم من صعوبة إجراء عملية جراحية للرضاعة الطبيعية ، إلا أن الجراحة ودورة ما بعد الولادة لا تصبحان بالضرورة أسهل إذا توقفت الأم عن الرضاعة الطبيعية ، حيث يستمر تكوين اللبن لمدة أسابيع بعد توقف الرضاعة الطبيعية.

– في الواقع ، إن الانجذاب بعد الجراحة يزيد الأمور سوءًا / تأكد من عدم قيام الجراح بعمل شق يتبع خط الهالة (الخط الفاصل بين الجزء المظلم من الثدي والجزء الأفتح) ، مثل هذا شق قد يقلل من إمدادات الحليب إلى حد كبير ، كما أن هذا الشق من الممكن أن يسبب خروج قيح ، و هنا لابد من التوقف مؤقتا عن الرضاعة لحين بذل هذا الخراج و التخلص من محتواه.

الحمل الجديد

لا يوجد سبب لعدم مواصلة الرضاعة الطبيعية إذا أصبحت حاملاً ، فلا يوجد أي دليل على أن الرضاعة الطبيعية أثناء الحمل تسبب أي ضرر لك أو للطفل في رحمك أو للطفل الذي يرضع ، و إذا كنت ترغبين في التوقف ، فقومي بذلك ببطء ، لأن الحمل يرتبط بانخفاض كمية الحليب و قد يتوقف الطفل من تلقاء نفسه.

مرض الطفل

– الإسهال و القيء ، و الالتهابات المعوية نادرة عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط ، (على الرغم من أن حركات الأمعاء الرخوة شائعة جدًا و طبيعية عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط) ، أفضل علاج لهذه الحالة هو مواصلة الرضاعة الطبيعية ، و سوف يتحسن الطفل بسرعة أكبر أثناء الرضاعة الطبيعية ، و سيتحسن الطفل جيدًا مع الرضاعة الطبيعية بمفرده في الغالبية العظمى من الحالات ولن يحتاج إلى سوائل إضافية مثل ما يسمى بمحلول الإلكتروليت الفموي إلا في الحالات الاستثنائية ، و مع ذلك قد يتطلب الأمر التوقف عن الرضاعة لفترة بسيطة حتى تتمكن معدة الطفل من تقبل اي طعام ، و ذلك في حالات القئ الشديدة.

– أمراض الجهاز التنفسي ، هناك أسطورة مفادها أنه لا ينبغي إعطاء اللبن للأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي ، سواء كان هذا صحيحًا أم لا بالنسبة للحليب ، فهو بالتأكيد غير صحيح بالنسبة لبن الأم.