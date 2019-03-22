الأسماء المُرجّحة لمولود ميغان زوجة الأمير هاري

دخلت ميغان ميركل زوجة الأمير البريطاني هاري مراحل الحمل الأخيرة، وبدأت المراهنات والتكهنات بشأن جنس الرضيع المنتظر ووزنه وموعد ومكان الولادة، وانطلقت أقوى المراهنات على الاسم، وتصدّر اسم "أرثر" توقعات "مؤسسة وليام هيل للمراهنات" في حالة كان الرضيع صبيا، أما إذا كانت فتاة فإن كثيرين يتوقعون بأن يختار دوق ودوقة ساسكس اسم الأميرة الراحلة ديانا والدة هاري.

وقال روبرت آدامز المتحدث باسم "وليام هيل": "اسم ديانا مرشح بنسبة عشرة إلى واحد. ليست هناك مفاجآت.. لكنّ هناك توجها في الآونة الأخيرة لاسم فيكتوريا بنسبة عشرة إلى واحد أيضا لأن الناس يحبونه"، وفي يناير/كانون الثاني، قالت ميغان لمحبيها إنها في الشهر السادس من الحمل مضيفةً أنها وهاري لا يعلمان نوع الجنين.

وأظهرت رهانات "مؤسسة وليام هيل" هذا الأسبوع أن معظم التكهنات تذهب إلى أنها فتاة، وقالت كيتي بيليس مديرة العلاقات الإعلامية في "مؤسسة بيتفير للمراهنات" إن كثيرين يراهنون على أنها فتاة والاسم المفضل هو ديانا بنسبة خمسة إلى واحد.

وأضافت أن خيارا آخر للاسم هو أليس، وهو اسم كانت التكهنات تشير إلى أنه كان اسما مطروحا عندما كانت كيت زوجة الأمير وليام شقيق هاري حبلى العام الماضي إلا أنها وضعت صبيا وأطلقا عليه اسم لويس، وقالت بيليس إن "المراهنون يشعرون بأنه سيكون هناك أليس في العائلة المالكة يوما ما، ونرى اهتماما كبيرا بهذا الاسم أيضا". يذكر أن والدة الأمير فيليب جد هاري كانت تدعى أليس.

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