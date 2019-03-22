انت الان تتابع موضوع اسباب و اعراض ” مرض جريفز “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مرض جريفز هو اضطراب في الجهاز المناعي يؤدي إلى الإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، و على الرغم من أن عددًا من الاضطرابات قد يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية ، إلا أن مرض جريفز هو سبب شائع .

نبذة عن مرض جريفز

– نظرًا لأن هرمونات الغدة الدرقية تؤثر على عدد من أجهزة الجسم المختلفة ، فإن العلامات والأعراض المرتبطة بمرض جريفز يمكن أن تكون واسعة النطاق وتؤثر بشكل كبير على صحتك العامة ، و على الرغم من أن مرض جريفز قد يصيب أي شخص ، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء وقبل سن الأربعين ، و تكون أهداف العلاج الأساسي هي منع الإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتقليل شدة الأعراض .

أعراض مرض غريفز

– تشمل العلامات و الأعراض الشائعة لمرض جريفز ما يلي : القلق والتهيج ، رعاش يديك أو أصابعك ، و حساسية الحرارة وزيادة العرق أو الجلد الدافئ الرطب ، و فقدان الوزن ، على الرغم من عادات الأكل الطبيعية ، و تضخم الغدة الدرقية ، و التغير في دورات الحيض ، و ضعف الانتصاب أو الغريزة الجنسية ، و حركات الأمعاء المتكررة ، و عيون منتفخة (اعتلال عين جريفز) ، و إعياء ، و الجلد السميك والأحمر عادة على السيقان أو قمم القدمين (اعتلال الجلد في غريفز) ، و نبضات سريعة أو غير منتظمة (خفقان) ، و اعتلال عين جريفز .

– حوالي 30 في المئة من المصابين بمرض غريفز يظهر عليهم علامات وأعراض لحالة تعرف باسم اعتلال العين في غريفز ، و تؤثر الالتهابات وغيرها من أحداث الجهاز المناعي على العضلات والأنسجة الأخرى حول عينيك ، و قد تشمل العلامات و الأعراض الناتجة : عيون منتفخة ، و الضغط أو الألم في العينين ، و احمرار العينين أو الملتهبة ، و الحساسية للضوء ، و رؤية مزدوجة أو فقدان البصر .

– و لكن يمكن لعدد من الحالات الطبية أن تسبب العلامات والأعراض المرتبطة بمرض جريفز ، راجع طبيبك إذا كنت تواجه أي مشاكل محتملة تتعلق بمرض جريفز للحصول على تشخيص سريع ودقيق ، ابحث عن رعاية الطوارئ إذا كنت تعاني من علامات وأعراض مرتبطة بالقلب ، مثل ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة ، أو إذا كنت تعاني من فقدان البصر .

أسباب مرض غريفز

– سبب مرض جريفز هو خلل في الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض في الجسم ، على الرغم من أن السبب الدقيق وراء حدوث ذلك لا يزال مجهولاً ، إحدى استجابة نظام المناعة الطبيعية هي إنتاج أجسام مضادة مصممة لاستهداف فيروس معين أو بكتيريا أو أي مادة غريبة أخرى ، في مرض غريفز – لأسباب غير مفهومة جيدًا – ينتج الجسم جسمًا مضادًا لجزء واحد من الخلايا في الغدة الدرقية ، وهي غدة منتجة للهرمونات في الرقبة .

– عادة ، يتم تنظيم وظيفة الغدة الدرقية عن طريق هرمون صدر عن غدة صغيرة في قاعدة الدماغ (الغدة النخامية) ، يعمل الجسم المضاد المرتبط بمرض جريفز – الجسم المضاد لمستقبلات الثيروتروبين (TRAb) – مثل هرمون الغدة النخامية التنظيمي ، وهذا يعني أن TRAb يلغي التنظيم الطبيعي للغدة الدرقية ، مما يسبب الإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية .

سبب اعتلال عين جريفز

– ينتج هذا الشرط عن تراكم بعض الكربوهيدرات في العضلات والأنسجة خلف العينين – سبب ذلك غير معروف أيضًا. يبدو أن نفس الجسم المضاد الذي يمكن أن يسبب اختلال وظائف الغدة الدرقية قد يكون له أيضًا “جاذبية” للأنسجة المحيطة بالعيون .

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– غالبًا ما يظهر اعتلال العين لدى غريفز في نفس الوقت كفرط نشاط الغدة الدرقية أو بعد عدة أشهر. لكن علامات وأعراض اعتلال العين قد تظهر قبل سنوات أو بعد ظهور فرط نشاط الغدة الدرقية ، و يمكن أن يحدث اعتلال العين لدى غريفز أيضًا حتى لو لم يكن هناك فرط نشاط الغدة الدرقية .

عوامل الخطر

– على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بمرض غريفز ، إلا أن عددًا من العوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض ، و تتضمن عوامل الخطر هذه ما يلي :

1- تاريخ العائلة

نظرًا لأن تاريخ عائلة مرض غريفز هو أحد عوامل الخطر المعروفة ، فمن المحتمل وجود جين أو جينات يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب .

2- الجنس والعمر

النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض جريفز أكثر من الرجال ، و عادة ما يتطور مرض جريفز عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا .

3- اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى

لأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أخرى في الجهاز المناعي ، مثل السكري من النوع الأول أو التهاب المفاصل الروماتويدي ، لديهم خطر متزايد .

4- الإجهاد العاطفي أو البدني

قد تشكل أحداث الحياة المجهدة أو المرض محفزًا لظهور مرض جريفز لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية وراثية .

5- الحمل

قد يؤدي الحمل أو الولادة الحديثة إلى زيادة خطر الإصابة بالاضطراب ، خاصة بين النساء المصابات وراثياً .

6- تدخين

إن تدخين السجائر ، الذي يمكن أن يؤثر على الجهاز المناعي ، يزيد من خطر الإصابة بمرض جريفز ، و المدخنين الذين يعانون من مرض جريفز معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة باعتلال عين جريفز .