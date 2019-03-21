س و ج.. كل شىء عن هرمون الـ"E2" وتأثيره على حياتك الانجابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعانين من تأخر الإنجاب؟..هل ترغبين أن تصبحي أما؟..إذا عليك التعرف على تحليل الـ"E2" الذي يؤثر على خصوبتك وعلى صحتك الإنجابية، وكل ما يجب أن تتعرفي عليه حول هذا التحليل ستتعرفين عليه من خلال هذا التقرير وفقا لموقع "HEALTHLINE".

ما هو تحليل الـ"E2"؟

أوضح التقرير، أن تحليل الـ"E2" من التحاليل الهامة لك ولصحتك، والتي تعمل علي توضيح نسبة الخصوبة لدى المرأة أو الفتاة، وصحتها الإنجابية، كما انه يوضح وجود البويضات بالجسم.

متي يطلب إجراء تحليل الـ"E2"؟

هذا التحليل يتم من خلاله قياس جودة البويضات بالجسم، ويتم طلبه دائما من الأشخاص الذين يعانون من تأخر الإنجاب ويرغبون في إجراء الحقن المجهري، لأنه يشير إلى جودة وعدد البويضات في جسم المرأة وأيضا جودتها.

ما هو المعدل الطبيعي لهرمون "E2"؟

أوضح التقرير، أن توفر هذا الهرمون في الجسم يجب أن يكون بين 220 إلى 620 خلال منتصف الدورة الشهرية.

ما هو هدف من إجراء تحليل الـ"E2"؟

هذا التحليل يعد من التحاليل الهامة وخاصة للنساء اللاتي يرغبن بالإنجاب، ويعانين من تأخر الإنجاب، ولمعرفة حقيقة التبويض وجودة البويضات بجسم المرأة.

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متي يتم إجراء تحليل هرمون الـ"E2"؟

يتم إجراء هذا التحليل في اليوم الثاني أو الثالث للدورة الشهرية.

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