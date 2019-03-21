قائمة غذائية متكاملة لمرضى السكري من النوع الأول

يعد حساب الكربوهيدرات هو المفتاح لإدارة مرض السكر من النوع الأول، إذ يجب أن يُحدد المريض كمية الكربوهيدرات التي تتناولها مع جرعة الأنسولين قبل تناول وجبة الطعام، خصوصًا مع عدم وجود نظام غذائي معين، فيما ينصح أطباء باتباع نظام دايت "الكيتو" المعتمد على استهداف نسب الإنسولين في الدم.

يقول الدكتور ديفيد روبنز، أستاذ الطب ومدير معهد السكري في جامعة كنساس: "إنها تجربة تعليمية للمريض فبعض الناس يكافحون للوصول لذلك طوال حياتهم".

وتسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، خللًا في وظائف البنكرياس في الجسم وهو المسؤول عن إطلاق هرمون الأنسولين الذي يسيطر على نسبة السكر في الدم، ولذلك إنه أمر ضروري للحصول على السكر من الكربوهيدرات المهضومة (الجلوكوز) للحصول على الطاقة. وللتعويض، يجب عليك توفير كمية كافية من الأنسولين بشكل خارجي وذلك عن طريق الحقن أو مضخة الأنسولين، لكل الكربوهيدرات التي تستهلكها، و يتم ذلك قبل كل وجبة ، عندما تحسب عدد الكربوهيدرات التي ستأكلها وتطابقها مع جرعة الأنسولين.

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يمكن أن يتراكم السكر في مجرى الدم إذا لم تحصل على ما يكفي من الأنسولين، وهي حالة تسمى ارتفاع السكر في الدم وذلك يمكن أن يعرضك لخطر المضاعفات الصحية مثل الغيبوبة وحتى الموت.

دايت الكيتو لضبط السكر:

وتوصي الدكتورة بيتول هاتيبوغلو، أخصائية الغدد الصماء في عيادة في كليفلاند وأستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة Case Western Reserve، بتقييد حصة الكربوهيدرات عندما لا يكون مرض السكري من النوع الأول خاضعًا لسيطرة جيدة من قبل المريض- ولكن ليس لدرجة اتباع نظام غذائي كيتو.

ويعتمد نظام كيتو الغذائي على الدهون في معظم السعرات الحرارية ، مما يضطر الجسم إلى حرق الدهون للحصول على الوقود و يمكن أن تؤدي الفضلات الناتجة عن هذه الدهون، أو الكيتونات، إلى حدوث حالة خطيرة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول الذي يطلق عليه الحماض الكيتوني السكري.

ليست هناك طريقة سهلة لمراقبة هذا الخطر في المنزل. تقول هاتيبوغلو: "يمكنك التحقق من وجود الكيتونات في البول ، لكن لا يمكنك معرفة ما إذا كانت موجودة لأنك تتبع نظامًا غذائيًا أو لأنك على وشك الإصابة بالحماض الكيتوني السكري الذي يهدد حياتك".

يجب على مريض السكري بشكلٍ عام اتباع أنظمة غذائية صحية متوازنة تساعد على إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وللقيام بذلك ، ركز على الأطعمة الفائقة الغنية بالمغذيات الموجودة في أي نظام غذائي صحي.

قائمة طعام مرضى السكري من النوع الأول:

الخضروات مثل الخضراوات الورقية الداكنة (اللفت ، السبانخ) والطماطم.

الفواكه مثل التوت والموز والتفاح.

البقوليات مثل العدس والفاصوليا السوداء والفاصوليا البيضاء.

الحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والكينوا والشوفان.

منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الزبادي والجبن.

الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

الأطعمة البروتينية مثل الدواجن والأسماك واللحوم الخالية من الدهن.

من بين العناصر الموجودة في هذه القائمة ، الخضروات والبقوليات والفواكه حيث تحتوي على الألياف، والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم وتحافظ على انتظام مستويات السكر في الدم.

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الأطعمة التي يجب أن يتجنبها مريض السكري:

الأطعمة الخطرة التي يجب أن يتجنبها مريض السكري من النوع الأول هي الأطعمة غير الصحية التي يجب على الجميع الابتعاد عنها، لكن الفرق هو أن هناك إلحاحًا أكبر لتخطيها عندما تكون مصابًا بمرض السكري من النوع الأول.

هذه المجموعات الغذائية تشمل:

الحبوب المكررة

الأطعمة مثل الخبز الأبيض والكعك فهي عبارة عن كربوهيدرات بسيطة تتحلل بسرعة وترفع من مستويات السكر في الدم حيث لا يمكن لحقن الأنسولين التحكم دائمًا في مثل هذه الطفرات ، والتي قد تسبب ارتفاع السكر في الدم وتزيد من خطر مضاعفات مرض السكري من النوع الأول.

يقول روبينز: "نحن نعلم أن ارتفاع نسبة السكر في الدم على مدى فترة طويلة من الزمن يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض العين وفشل الكلى والسكتة الدماغية وربما الخرف".

الدهون المشبعة

توجد هذه الدهون في الأطعمة مثل الزبدة وغيرها من منتجات الألبان كاملة الدسم والمعجنات واللحوم الحمراء وزيت جوز الهند.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. الدهون المشبعة تساهم في زيادة خطر الاصابة بتلك الأمراض.

المواد الغذائية المالحة

البطاطس المقلية ، المخللات، الوجبات السريعة مثل المعجنات والبطاطا ، صلصة الصويا وصلصة ورسسترشاير المالحة للغاية.

بالنسبة لبعض الناس ، الملح يرفع ضغط الدم لكن مع مريض السكري فإن الملح يمكن ان يزيد من رفع ضغط الدم لمريض السكري والذي يمكن ان يصل لبعض المضاعفات مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

المشروبات الواجب على مريض السكري تجنبها:

ينصح روبنز بالحد من المشروبات المحلاة لمرضى السكر واستبدالها بالمشروبات غير المحلاة مثل الماء أو القهوة أو الشاي حيث أن شرب المشروبات المحلاة مثل الصودا أو العصير يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويوصي روبنز بحد أقصى لا يزيد عن شراب واحد يوميًا للرجال والنساء المصابين بداء السكري من النوع الأول.

البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية يمكن أيضا أن تكون من المشروبات الخطرة لمرضى السكر. يقول روبنز: "مشكلة الكحول هي أنه إذا كان حلوًا فإنه سيرفع نسبة السكر في الدم". ويشير أيضًا إلى أن شرب الكثير من الكحول يمكن أن يمنع الكبد من إطلاق الجلوكوز التي قد تحتاجها إذا انخفض مستوى السكر في الدم لديك ، وهي حالة تسمى نقص السكر في الدم.

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