شكرا لقرائتكم خبر عن لو كبرت فى السن..5 حاجات لازم تغيرها فى أكلك..أهتم بالبروتين وأشرب سوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى السن تتغير وظائف الجسم واحتياجاته، وهو ما يعنى أن نظامك الغذائى يجب أن يتغير للبقاء بصحة جيدة، فى هذا التقرير نتعرف على طرق تغيير نظامك الغذائي مع تقدمك في العمر، بحسب ما ذكر موقع "Prevention".

1- زيادة كمية البروتين يومياً

مع تقدمنا ​​في العمر، نفقد كتلة العضلات بشكل طبيعي، لكن الأبحاث تظهر أن إضافة البروتين إلى نظامك الغذائى يمكن أن يساعدك في الحفاظ على ما لديك من عضلات وبناء عضلات جديدة، ومن الأطعمة التى تحتوى على البروتين:اللحوم، الدواجن، المأكولات البحرية، المكسرات النيئة والحمص، البيض ومنتجات الألبان والبقوليات.



البروتين

2- تقليل السعرات الحرارية الخاصة بك

تقل كمية العضلات التي لديك بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، هذا يعني أنك لا تحتاج إلى الكثير من السعرات الحرارية للحفاظ على نمط حياتك.

بعد سن الأربعين ، تقل السعرات الحرارية للشخص العادي بنسبة تقارب 10 % كل 10 سنوات، لذا فإن الشخص الذي يحتاج إلى 2000 سعرة حرارية في سن الأربعين سيحتاج إلى حوالي 1400 سعرة حرارية في سن السبعين.

3- أضف الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12

مع تقدم العمر، تصبح بعض العناصر الغذائية أكثر صعوبة، فيتامين ب 12 ، أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تشارك في وظيفة تقوية الأعصاب، والتمثيل الغذائي للخلايا، وتكوين خلايا الدم الحمراء، يمكنك إضافة الأطعمة التى تحتوى فيتامين ب 12 مثل: اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان.

4- احصل على المزيد من الكالسيوم وفيتامين د

الكالسيوم وفيتامين (د) من العناصر الغذائية الهامة مع تقدمنا في العمر، حيث يلعب كلاهما دورًا رئيسيًا في صحة العظام ويمكنهما المساعدة في الحماية من هشاشة العظام والكسور.

ومن الأطعمة الغنية بالكالسيوم حليب البقر، الأسماك مثل السلمون والتونة، والتي تعد من مصادر فيتامين د أيضاً.



الماء

5- شرب المياه

تساعد المحافظة على الرطوبة في الحفاظ على وظيفة كل الأعضاء داخل جسمك، كما يمكن أن تحارب التعب وتساعد في التخلص من الصداع.

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على الرغم من أن الجفاف يمكن أن يحدث لأي شخص، إلا أنه يصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر نظرًا لأن كليتيك تصبحان أقل قدرة على الحفاظ على المياه، كما يمكن أن تؤثر الأدوية الشائعة لأمراض القلب وضغط الدم أيضًا على قدرة جسمك على الاحتفاظ بالمياه، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

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