انت الان تتابع موضوع اللسان الابيض على ماذا يدل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

بشرة الإنسان ومظهره الخارجي يعكس ما يكمن بالجسم سواء كان حالة صحية جيدة أو حالة سيئة تتمثل في إصابة الجسم بالأمراض، ومن أهم المناطق التي توضح الحالة الصحية للإنسان لسانه، فلون لسان الإنسان ومظهره وشكل يعبر عن الحالة الصحية للجسم.

اللون الطبيعي للسان الإنسان

اللون الطبيعي للسان الإنسان هو اللون الأحمر المائل للدرجة الوردية العادية، بحيث لا يكون باهت أو شديد الاحمرار، ويلزم أن يكون لا يوجد عليه على حبوب أو تورم، وذلك يعني أن الإنسان بحالة صحية جيدة، ولكن إذا ظهر على اللسان أي فطريات أو لون أزرق أو أبيض أو اخضر أو أصبح شديد الاحمرار فذلك يدل على وجود مشكلة صحية ما بالجسم.

ما هو اللسان ؟ وما هي وظيفته ؟

اللسان هو عبارة عن عضلة مرنة تتواجد داخل فم الإنسان وهي متصلة بالحلق وبباقي الجسم أيضا، تساعد تلك العضلة المرنة على حاسة التذوق، كم أنها تمكن الإنسان من الكلام، يتصل اللسان بالكثير من الشعيرات الدموية التي تمده بالدم، حتى لا يجف ويظل يقوم بعمله بشكل طبيعي، ولا شك أن أي شيء قد يصيب الجهاز الهضمي أو الجسم، يظهر بشكل واضح على اللسان، مما يغير من حجمه أو لونه أو قدرته على التذوق.

أسباب ظهور اللون الأبيض على اللسان

تعتبر الطبقة البيضاء التي تظهر على اللسان هي عبارة عن طبقة مكونة من البكتيريا وبعض الخلايا الميتة، وتتواجد تلك البكتيريا في أعلى اللسان، يوضح ذلك اللون عن وجود مشكلة مرضية مؤقتة بالجسم، ولكنها لا تشكل خطورة بنسبة كبيرة على حياة الإنسان، ويمكننا توضيح أسباب ظهور اللون من خلال الآتي :

– عدم تنظيف الأسنان باستمرار بالفرشاة والمعجون وترك بقايا الطعام فيها لفترات طويلة، ومن الممكن أن يصاحب ظهور اللون الأبيض على اللسان تورم اللثة والشعور بألم شديد في الأسنان وقد يصل الأمر إلى نزول النزيف.إقبال الإنسان على التدخين بشراهة، بالإضافة إلى مضغ التبغ وملحقاته المختلفة من المواد المخدرة أو شرب المواد الكحولية.

– انسداد الأنف والاستمرار في التنفس من فتحة الفم، مما يجعل البكتيريا والميكروبات الموجودة في الهواء الجوي تترسب على اللسان.

– عند إصابة الفم أو اللسان بالجفاف نتيجة عدم تناول كميات كافية من السوائل مثل الماء أو العصائر الطبيعية.

– تناول كميات كبيرة من المواد الغذائية الطرية، بالإضافة إلى إصابة اللسان أو الأسنان بأي جرح.

– إصابة الإنسان بالحمى أو التهاب الحلق واللوزتين أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير نتيجة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

Advertisements

– إصابة المعدة بالعدوى الفطرية والبكتيريا نتيجة تناول المواد الغذائية المعلبة باستمرار أو تناول المواد الفاسدة أو عند الإصابة بالتسمم الغذائي.

– تناول بعض الأنواع من الأدوية وعادة يقوم الطبيب بإعلام المريض حدوث ذلك، حتى لا يصيبه الخوف أو القلق تجاه ذلك.

طرق علاج ظهور اللون الأبيض على اللسان

يمكن معالجة مشاكل ظهور اللون الأبيض على اللسان إذا لم تكن الإصابة خطيرة من خلال إتباع بعض الطرق العلاجية وتتمثل في الآتي :

– التأكد من تنظيف الأسنان بشكل كافي من خللا فرشها بالفرشاة والمعجون مرتان يوميا على الأقل، بالإضافة إلى مضمضة الفم بالماء أو استخدام غسول الفم المطهر.

– التأكد من تناول الأغذية الطازجة التي تم تنظيفها بشكل جيد تحت الماء الجاري، بالإضافة إلى تجنب تناول المأكولات الجاهزة والمعلبة حتى لو كانت معلومة المصدر لتجنب المواد الحافظة.

– القيام بمعالجة المعدة في حالة الإصابة بأي اضطرابات نتيجة الشعور بألم في المعدة أو الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

– تناول كميات كافية من السوائل الطبيعية يوميا، بحيث لا يقل مقدارها عن لترين على الأقل يوميا.

– معالجة التهاب الحلق في حالة الإصابة بالأنفلونزا أو البرد، بالإضافة إلي تجنب التنفس من الفم.

– الإقلاع عن التدخين بشراهة وتناول الكحوليات المسكرة وتناول المواد المخدرة أو التبغ، حيث أن تلك المواد تعمل على تدمير الجسم بشكل كامل وتعلم أيضا على التقليل من مناعة الجسم، مما يجعله عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة.

– الإطلاع على النشرة الطبية للأدوية قبل تناولها حتى نكون على دراية كاملة بالأعراض الجانبية الخاصة بالعلاج، كما يلزم الرجوع للطبيب المعالج في حالة الشعور بأعراض جانبية تفوق اللون الأبيض على اللسان مثل تهيج البشرة وظهور الحساسية.