شروط تحليل الهيموجلوبين السكري ” hba1c “

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يخبرك اختبار الهيموجلوبين A1c بمستوى متوسط ​​السكر في الدم على مدار شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتسمى أيضا HbA1c ، واختبار الهيموجلوبين السكري ، و glycohemoglobin، ويحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري إلى هذا الاختبار بانتظام لمعرفة ما إذا كانت مستوياتهم تبقى ضمن النطاق، ويمكنه معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى ضبط أدوية السكري الخاصة بك، ويستخدم اختبار A1c أيضا لتشخيص مرض السكري .

دليل اختبار HbA1c

HbA1c هو مصطلح شائع الاستخدام فيما يتعلق بمرض السكري، ويشرح هذا الدليل ماهية HbA1c ، وكيف يختلف عن مستويات السكر في الدم وكيف يتم استخدامه لتشخيص مرض السكري، وعندما يعالج الجسم السكر فإن الجلوكوز في مجرى الدم يرتبط بشكل طبيعي بالهيموغلوبين، وتتناسب كمية الجلوكوز التي تتحد مع هذا البروتين بشكل مباشر مع إجمالي كمية السكر الموجودة في نظامك في ذلك الوقت، ونظرا لأن خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان تستمر لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 12 أسبوعا قبل التجديد، يمكن استخدام قياس نسبة الهيموجلوبين السكري (أو HbA1c) لتعكس متوسط مستويات السكر في الدم خلال تلك المدة ، مما يوفر مقياسا مفيدا على المدى الطويل للتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم .

وإذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة في الأسابيع الأخيرة فسيكون HbA1c أكبر أيضا، وهدف الهيموجلوبين للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هو انه يجب أن يأخذ HbA1c الفردي في الاعتبار قدرتك على تحقيق الهدف استنادا إلى حياتك اليومية وما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بقصور في المناعة بشكل منتظم أو شديد .

ما هو الهيموجلوبين وكيف يعمل الاختبار

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، ويعطي الدم لونه أحمر وتتمثل المهمة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، والسكر في دمك يسمى الجلوكوز، وعندما يتراكم الجلوكوز في دمك فإنه يرتبط بالهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، ويقيس اختبار A1c مقدار الجلوكوز المرتبط، وتعيش خلايا الدم الحمراء لمدة 3 أشهر تقريبا، لذلك يظهر الاختبار متوسط ​​مستوى الجلوكوز في دمك خلال الثلاثة أشهر الماضية، وإذا كانت مستويات الجلوكوز مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة، فسيكون اختبار الهيموغلوبين A1c أعلى .

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ما هو اختبار الهيموجلوبين A1C العادي

بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري، يتراوح المعدل الطبيعي لمستوى الهيموغلوبين A1c بين 4٪ و 5.6٪، ومستويات الهيموغلوبين A1c بين 5.7٪ و 6.4٪ تعني أن لديك فرصة أكبر للإصابة بمرض السكري، ومستويات 6.5 ٪ أو أعلى يعني أن لديك مرض السكري، ويحدد المستويات A1c المستهدف للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري عادة ما يكون أقل من 7 ٪، وكلما زاد الهيموجلوبين A1c ، زاد خطر إصابتك بمضاعفات مرتبطة بمرض السكري، ويمكن أن يؤدي الجمع بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية والدواء إلى انخفاض مستوياتك .

ويجب أن يخضع الأشخاص المصابون بداء السكري لاختبار A1c كل 3 أشهر للتأكد من أن نسبة السكر في الدم في نطاقها المستهدف، وإذا كان مرض السكر لديك تحت السيطرة الجيدة فقد تتمكن من الانتظار لفترة أطول بين اختبارات الدم، ولكن الخبراء يوصون بالتحقق مرتين على الأقل في السنة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض تؤثر على الهيموغلوبين، مثل فقر الدم قد يحصلون على نتائج مضللة مع هذا الاختبار، والأشياء الأخرى التي يمكن أن تؤثر على نتائج الهيموغلوبين A1c تشمل المكملات الغذائية مثل الفيتامينات سي و هـ ومستويات الكوليسترول المرتفعة، وأمراض الكلى وأمراض الكبد قد تؤثر أيضا على الاختبار .

ما هو مرض السكري

هو مرض تكون فيه مستويات الجلوكوز في الدم أو السكر في الدم مرتفعة للغاية، والجلوكوز يأتي من الأطعمة التي تتناولها، والأنسولين هو هرمون يساعد الجلوكوز في الوصول إلى خلاياك لمنحهم الطاقة، ومع مرض السكري من النوع 1 لا يصنع الجسم الأنسولين، ومع مرض السكري من النوع 2 وهو النوع الأكثر شيوعا جسمك لا يصنع الأنسولين أو يستخدمه جيدا، وبدون كمية كافية من الأنسولين يبقى الجلوكوز في دمك، ويمكن أن يكون لديك أيضا مرض السكري، وهذا يعني أن نسبة السكر في دمك أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتسمى السكري، كما إن الإصابة بمرض السكري يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وبمرور الوقت يمكن أن يسبب وجود الكثير من الجلوكوز في الدم مشاكل خطيرة، ويمكن أن تلحق الضرر عينيك والكلى والأعصاب.يمكن أن يسبب مرض السكري أيضا أمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى الحاجة إلى إزالة أحد الأطراف، ويمكن أن تصاب النساء الحوامل بمرض السكري، ويسمى سكري الحمل .

واختبارات الدم يمكن أن تظهر إذا كان لديك مرض السكري، وهناك نوع واحد من الاختبارات وهو A1C ، يمكنه أيضا التحقق من كيفية إدارتك لمرض السكري لديك، والتمارين الرياضية والتحكم في الوزن والالتزام بخطة الوجبات الخاصة بك يمكن أن تساعد في السيطرة على مرض السكري، ويجب عليك أيضا مراقبة مستوى الجلوكوز في الدم وتناول الدواء إذا تم وصفه، ويعتبر مرض السكري هو اضطراب في الأيض، والطريقة التي تستخدم بها أجسامنا الطعام المهضوم من أجل النمو والطاقة، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من مرض السكري وهم النوع 1 ، والنوع 2 ، وسكري الحمل .