شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب جلدية يحذر من استخدام مرهم يتم الترويج له لتفتيح الشفاه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر الدكتور أسامة الخزيم، طبيب أمراض وجراحة الجلدية، من استخدام مرهم يتم الترويج له على أنه يساعد على تفتيح الشفاه.

وقال الخزيم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “يسوق لمرهم بروتوبك protopic من قبل بعض “المشهورات” على أنه مفتح للشفاه”.

وأضاف: “أثر التسويق واضح (بمجرد كتابة الحروف الأولى في جوجل)، في الحقيقة أنه يستخدم لعلاج بعض أمراض الجلد مثل الأكزيما، والبهاق، وليس للتفتيح”.