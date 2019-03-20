انت الان تتابع موضوع اسباب البراز الاخضر عند الرضع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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نادرا ما يكون البراز الأخضر عند الأطفال مقلقا، فهو عادة لا يكون مدعاة للقلق، والنظام الغذائي مثل تناول الخضروات الورقية غالبا ما يسبب هذا اللون الأخضر، وخلاف ذلك قد تكون مرتبطة بالإسهال أو الالتهابات البكتيرية، والبراز عادة ما يكون لونه بني لكن يمكن أن يتغير لونه يوميا، وهذا ليس عادة ما يدعو للقلق، وقد تختلف أسباب وجود براز أخضر عند الأطفال، بناء على أعمارهم كما هو الحال عند الأطفال والرضع .

ما الذي يسبب براز الأخضر عند الأطفال

فيما يلي بعض أسباب البراز الأخضر عند الأطفال :

1- الرضاعة

عندما يولد طفلك وتبدأ الرضاعة الطبيعية يمرر الطفل البراز الأول على شكل الميكونيوم (المادة الخضراء الداكنة التي تشكل البراز الأول للرضيع حديث الولادة، وعندما يبدأ طفلك في الرضاعة من حليب الأم سينتقل هذا اللون إلى أسود / أخضر / بني إلى أصفر، وهذا طبيعي وليس سببا للقلق .

2- حمية الطفل

إدراج الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ أو البازلاء يمكن أن يسبب براز أخضر، وقد يكون هذا بسبب أن الطفل قد أكل الطعام بسرعة كبيرة دون مضغه بشكل صحيح أو أن الطعام يمر عبر الجهاز الهضمي بسرعة كبيرة .

3- الخلل في التوازن

يحدث هذا عندما يكون هناك خلط غير صحيح بين الجبن والبند الخلفي للحليب الذي يخرج أولا، ويحتوي على دسم قليل الدسم وغني باللاكتوز، ومن ناحية أخرى غنية بالدهون تشكل معا مزيجا مثاليا مطلوبا لنظام غذائي الطفل، ومع ذلك عندما يكون هناك وفرة من الجبن يكون الطفل ممتلئا قبل أن يتمكن من الوصول إلى البق، وهذا يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لأنه قد لا يكون هناك ما يكفي من اللاكتاز لتحطيم اللاكتوز مما يؤدي إلى براز أخضر اللون .

4- التسنين

عندما يمر الطفل بمرحلة التسنين ينتهي به المطاف ببلع اللعاب المفرط الذي يمكن أن يؤدي إلى تهيج الأمعاء، ويعتقد أن هذا التهيج يؤدي إلى مخاطية خضراء مثل البراز .

5- المرض

قد يصاب الطفل بعدوى فيروسية أو يعاني من أنفلونزا المعدة، وهذا يؤدي عادة إلى الإسهال في شكل البراز الأخضر المائي، واستمر في إرضاع طفلك الصغير في ظل ظروف مثل حليب الأم يحتوي على أجسام مضادة يمكنها المساعدة في تعزيز مناعة الطفل، وإذا استمر أكثر من بضعة أيام فيرجى اصطحاب طفلك إلى الطبيب لأنه قد يتعرض لخطر الإصابة بالجفاف .

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6- حمية الأم

هل نظامك الغذائي مليء بالكثير من الخضر مثل السبانخ والبازلاء، أم أن هناك أي أطعمة استهلكتها تحتوي على تلوين اصطناعي، هذا يمكن أن يكون السبب وراء أن طفلك يعاني من براز أخضر، فلبن الأم أيضا أخضر في مثل هذه الحالات وهو غير ضار بأي طريقة .

7- الدواء

مكملات الحديد تميل إلى إعطاء براز أخضر ملون طبيعي في الواقع، وإذا لم تكن خضراء أو سوداء فهي علامة على أن المكملات الغذائية لا تعمل .

8- الحساسية

إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه شيء استهلكته الأم أو الطفل مباشرة، فقد يؤدي ذلك إلى براز أخضر، وهذا يمكن أن يكون حليب البقر أو بعض أشكال الدواء، ومع ذلك فإن الحساسية تترافق مع أعراض أخرى مثل الطفح الجلدي أو مشاكل التنفس الخفيفة، وإن لم تكن قاتلة فمن الأفضل أن تذهب إلى أخصائي طبي لإجراء الاستشارة .

9- اليرقان

يعاني بعض المواليد الجدد من اليرقان لأن كبدهم غير ناضج وغير قادر على معالجة البيليروبين الذي ينتجه الجسم، وهذا أمر طبيعي وغالبا ما يختفي في غضون أسبوع أو أسبوعين، وأي شيء أكثر يمكن أن يكون مؤشرا لحالة الكبد الكامنة وينصح الذهاب إلى الطبيب .

علاج البراز الاخضر لدى الاطفال

معظم أسباب البراز الأخضر غير ضارة ولا تسبب أي أضرار طويلة المدى للرضيع، ومع ذلك هناك بعض التي قد تحتاج إلى شكل من أشكال العلاج، فأي عدوى فيروسية يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في البطن، وغالبا ما يصاحب البراز ذي اللون الأخضر إسهال يسبب مشكلة أكثر خطورة، والجفاف لحسن الحظ يمكن علاج الجفاف بمساعدة محلول ترطيب فموي يجب أن يعطى بناء على وزن الطفل، وللأطفال الذين يعانون من حالة شديدة من اليرقان يتم استخدام العلاج الضوئي لتسريع عملية إزالة البيليروبين من قبل الجسم، وفي بعض الحالات قد ينصح الطبيب تحميلة الغليسيرين، ويمكن تنظيم زيادة العرض لمنع البراز الأخضر، ويمكن القيام بذلك من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات مثل :

1- التغذية الحصرية، وتنشأ المشكلة عندما يكون هناك الكثير من الزبيب دون حليب الأم، فالتغذية الحصرية على ثدي واحد فقط لمجموعة معينة من الأعلاف من شأنه أن يضمن حصول الطفل على جزأين من الحليب، وإذا بدأ امتلاء الثدي الآخر بشكل كبير، فيمكنك استخدام مضخة لتخفيف الضغط .

2- الدواء، إذا كان هناك فائض في المعروض من الحليب فيمكنك تجربة الأدوية مثل الأدوية الباردة التي لها تأثير جانبي على انخفاض إمدادات الحليب، ومع ذلك يجب استخدام هذا النهج فقط بعد التشاور الدقيق حيث قد تكون هناك آثار جانبية أخرى قد تحدث .