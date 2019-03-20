انت الان تتابع موضوع معدل التنفس الطبيعي لجميع الاعمار والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تتغير معدلات التنفس بناء على العديد من عوامل الصحة والنشاط، ومعدلات التنفس الطبيعية تختلف أيضا في البالغين والأطفال، ومعدل التنفس هو عدد أنفاس الشخص الذي يستغرقه كل دقيقة وهو أحد العلامات الحيوية الرئيسية، إلى جانب ضغط الدم والنبض ودرجة الحرارة، وعندما يستنشق الشخص يدخل الأكسجين إلى رئتيه ويذهب إلى الأعضاء، وعندما يتنفس يترك ثاني أكسيد الكربون الجسم، ويلعب معدل التنفس الطبيعي دورا مهما في الحفاظ على توازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون .

التنفس الطبيعي

إذا جلست امرأة على أريكتها وهي تعمل على معدل تنفسيها، سوف يتراوح معدل التنفس الطبيعي بين 12 و 20 نفسا في الدقيقة، وعلى الرغم من أن معدل التنفس الطبيعي يمكن أن يختلف اختلافًا طفيفا بين الأفراد، إلا أن هناك نطاقا يعتبره الأطباء والممرضون معتادا، ويتراوح معدل التنفس الطبيعي للبالغين الأصحاء بين 12 و 20 نفسا في الدقيقة، وعند معدل التنفس هذا يخرج ثاني أكسيد الكربون من الرئتين بنفس المعدل الذي ينتجه الجسم، وقد تعني معدلات التنفس التي تقل عن 12 عاما أو أكبر من 20 عاما حدوث اضطراب في عمليات التنفس الطبيعية .

التنفس الطبيعي عند الأطفال

معدلات التنفس الطبيعية للأطفال في التنفس في الدقيقة هي كما يلي :

1- من الولادة إلى 1 سنة 30 إلى 60 .

2- من سنه إلى 3 سنوات 24 إلى 40 .

3- من 3 سنوات إلى 6 سنوات 22 إلى 34 .

4- من 6 سنوات إلى 12 سنة من 18 إلى 30 .

5- من 12 سنة إلى 18 سنة من 12 إلى 16 .

كيفية قياس معدل التنفس

لتحديد ما إذا كان معدل التنفس لدى الشخص طبيعيا من الضروري قياسه أثناء الراحة، وتذكر أن التمرين أو حتى المشي عبر غرفة يمكن أن يؤثر على معدل التنفس لدى الشخص، ولإجرء قياس دقيق شاهد ارتفاع وسقوط صدر الشخص، ويتكون التنفس الكامل من استنشاق واحد عندما يرتفع الصدر، ويتبعه زفير واحد عندما يسقط الصدر، ولقياس معدل التنفس احسب عدد الأنفاس لمدة دقيقة كاملة أو عد لمدة 30 ثانية واضرب هذا الرقم في اثنين .

ماذا يعني معدل التنفس غير الطبيعي

هناك منطقة في قاعدة الدماغ تتحكم في التنفس، وترسل الدماغ إشارات من الدماغ إلى عضلات التنفس، ويحدث التنفس في الغالب تلقائيا مما يعني أنه لا يتعين على الشخص التفكير فيه، وفي بعض الأحيان يحتاج الجسم إلى ضبط معدل التنفس، وتكتشف المستقبلات في المخ انخفاض الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون المرتفع وترسل إشارات إلى الجسم، والتي يمكن أن تغير معدل التنفس، ووجود معدل تنفسي غير طبيعي يمكن أن يشير إلى مجموعة متنوعة من الأشياء .

وفي بعض الحالات يكون معدل التنفس المرتفع أو المنخفض ناتجا عن أي نشاط مثل التمرين، ولا يعد مؤشرا على وجود خطأ ما ومع ذلك في بعض الأحيان، قد تؤدي الأمراض والإصابات والمواد المختلفة إلى حدوث تغيير في التنفس، وفي الوضع الطبي ، يمكن أن يشير معدل التنفس غير الطبيعي ، خاصة إذا كان سريعا جدا إلى مشكلة صحية شديدة، وأشارت دراسة شملت أكثر من 15000 شخص زاروا قسم الطوارئ إلى أن معدل التنفس المرتفع كان مؤشرا على تفاقم المشاكل الطبية بعد الخروج من المستشفى، وعاد الأشخاص الذين لديهم معدل تنفس أعلى إلى المستشفى أكثر من أولئك الذين لديهم معدل تنفس طبيعة، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على معدل تنفس الشخص بما في ذلك الإصابات والتمارين الرياضية والعاطفة والمزاج، فضلاً عن مجموعة من الحالات الطبية .

أسباب ارتفاع معدل التنفس

تشمل الأسباب الشائعة لارتفاع التنفس ما يلي :

1- القلق، قد يتنفس الناس بشكل أسرع عندما يكونون خائفين أو قلقين، والتنفس السريع أو فرط التنفس هو أحد الأعراض الشائعة لهجمات الذعر، وعادة ما يمر التنفس السريع بمجرد اختفاء القلق .

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2- الحمى، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم مع الحمى، يمكن أن يزيد معدل التنفس أيضا، والزيادة هي طريقة الجسم لمحاولة التخلص من الحرارة .

3- أمراض الجهاز التنفسي، يمكن لأمراض الرئة المختلفة، مثل الربو والالتهاب الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن، أن تزيد من صعوبة التنفس مما قد يؤدي إلى زيادة معدل التنفس .

4- مشاكل في القلب، إذا لم يضخ القلب بشكل صحيح لإيصال الأكسجين إلى الأعضاء، فقد يتفاعل الجسم عن طريق التنفس بشكل أسرع من المعتاد .

5- الجفاف، يمكن للجفاف أن يزيد معدل التنفس حيث يحاول الجسم إيصال الطاقة إلى الخلايا .

أسباب انخفاض معدل التنفس

تشمل العوامل التي يمكن أن تسبب انخفاض معدل التنفس ما يلي :

1- جرعة زائدة من المخدرات، يمكن لجرعة زائدة من بعض الأدوية مثل المخدرات، أن تخفض حدة التنفس في الدماغ مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التنفس .

2- توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي، توقف التنفس أثناء النوم يتضمن انسدادا في مجرى الهواء غالبا بسبب استرخاء الأنسجة الرخوة في الحلق، ويؤدي الانسداد إلى توقف مؤقت في التنفس وقد يقلل من معدل التنفس الكلي .

3- إصابة الرأس، يمكن أن تؤثر إصابات الرأس على المنطقة في الدماغ التي تلعب دورا في التنفس، مما قد يؤدي إلى انخفاض التنفس .

اعراض معدل التنفس الغير طبيعي

1- ألم في الصدر .

2- جلد مزرق .

3- أصوات الغرغرة أثناء التنفس .

4- تنفس عدد قليل جدا من الأنفاس في الدقيقة .